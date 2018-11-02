牽扯黑手黨 前義大利世足冠軍國腳被判刑兩年

2018年11月02日 17:37 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2006年幫助義大利贏得世足冠軍的前國腳亞昆塔（Vincenzo Iaquinta），由於非法持有槍枝並牽扯上黑手黨組織「光榮會」，被雷吉歐艾米利亞省的法庭判決兩年刑期，亞昆塔的爸爸甚至要關19年，儘管當事人矢口否認。

「太荒謬了，我們家人甚至不知道『光榮會』代表什麼意思，」亞昆塔被護送出審判室的時候尖叫說：「我是個世界冠軍，我們是無辜的，我們和光榮會毫無關係，我們的生活全毀了！一切只因為我是卡拉布里亞人，而我以身為卡拉布里亞人為榮。」

光榮會（Ndrangheta）是義大利勢力最強大的黑手黨組織，成員活躍於卡拉布里亞、南美及歐洲其他地區。義大利政府近年持續致力要剿滅光榮會，今年1月曾與德國警方合力逮捕近200名光榮會組織成員。

2015年亞昆塔父親的家中被搜出未登記列管的槍枝，亞昆塔去年5月在法庭坦承犯錯，表示自己把兩支名下所有的槍枝放在爸爸家裡，卻沒有通報當局。義大利警方則認為亞昆塔與黑手黨光榮會有往來，持續追查相關證據。

亞昆塔現年38歲，曾經效力義甲球隊烏迪內斯與豪門尤文圖斯，代表義大利國家隊出賽40場，攻入6球。儘管他的成就不算突出，但在2006德國世足賽對迦納進球，也是奪冠班底之1，2010南非世足賽也對紐西蘭罰進12碼球。

(中時電子報)