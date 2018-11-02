長榮航攜手紐西蘭航空 拓展大洋洲往返東北亞市場

2018年11月02日 17:49 工商 王淑以

長榮航空(2618)與同屬星空聯盟成員的紐西蘭航空，將以共掛班號方式聯營合作，雙方今(2)日於長榮航空總公司由長榮航空企劃室副總廖至維與紐西蘭航空首席策略網絡及聯盟事務官Nick Judd共同簽約，預計12月下旬提供聯營航班服務。

長榮航空與紐西蘭航空此次以共掛班號方式聯營航線，分別由長榮航空營運桃園飛往日本的8條航線、桃園－首爾航線，紐西蘭航空負責營運11月1日復航的桃園－奧克蘭航線，再由奧克蘭飛往布里斯本、威靈頓、基督城、皇后鎮、但尼丁等5條航線，以及布里斯本－基督城航線。

長榮航空企劃室副總廖至維表示，長榮航空與紐西蘭航空聯營合作，讓星空聯盟的飛航網絡更加緊密結合，除了便利台灣旅客直通紐西蘭各大城市外，也有利於吸引更多往返東北亞與大洋洲的旅客前來台灣轉機，提升長榮航空與紐西蘭航空雙方機位的運用率。

紐西蘭航空首席策略網絡及聯盟事務官Nick Judd表示，對於能夠與長榮航空緊密合作感到十分興奮，這份與長榮航空的協議將使我們彼此的航線網絡優勢可以互補加乘，並為消費者提供更輕鬆且更便捷的旅行方式。

長榮航空自2013年6月正式加入星空聯盟，透過與盟航合作布局全球市場，旅客可藉由合作航班，以及星空聯盟飛航網絡提供每日超過18,800個班次，飛往全球超過193個國家與1,317個航點。

長榮航空現已與新加坡航空、加拿大航空等18家航空公司聯營合作，拓展全球航網。

(工商 )