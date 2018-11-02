台北遠東飯店原味重現宮廷「延禧御宴」

2018年11月02日 17:49 中時 徐力剛

「京蔥燒關東刺參」以高品質刺參為食材，口感爽脆富含膠質。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

「乾隆一品鮮鮑魚」入口即化，鮑魚吸附飽滿醬汁精華。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

延續陸劇《延禧攻略》熱潮，香格里拉台北遠東國際大飯店香宮推出「延禧宮廷宴」，由廚藝總監劉冠麟領軍，原味重現10道首碟及9道奢華御膳，讓粉絲大飽口福。

豐盛宴席由10道拉開序幕，包括老北京芥末墩、御膳房炒咸食、新疆蝦籽芹心、北京醬燻肉肘、蓮藕盒煎嫩肉、醬烤芝麻烤餅、玻璃琥珀桃仁、玫瑰京城小棗、江南荷花酥餅、河北紅棗鬆糕，其中知名小點「江南荷花酥餅」使用油酥麵團製作，多層麵皮外型宛如荷花，入口香酥不膩，是劇中裕太妃找皇帝求情的秘密武器。

還記得劇中富察皇后被高貴妃與舒貴人以鹿血糕算計橋段，香宮以豬五花肉為主角，特製「酸菜白肉鍋」重現經典場景;甜點部分，則端出瓔珞狂吃的「冰花藕粉小丸子」，帶領饕客細細品味珍饈美饌。

現場除重現劇中美食外，更融入頂級食材打造饕餮盛宴。「乾隆一品鮮鮑魚」選用澳洲活鮑魚為食材，每顆重約400~500公克，在大砂鍋中與老雞、豬後腿肉、豬蹄膀、干貝、冬菇等一同燉煮，佐以清水、老薑及蔥段，起鍋前以火腿汁蠔油勾芡增添風味，鮑魚軟嫩入味，吸附滿滿醬汁精華，讓人一口口停不下來。

特製「京蔥燒關東刺參」做工繁複，料理前先將刺參泡發3天，再以清水、薑、蒽和紹興酒蒸製1小時，接著把蔥白油煎後加入上湯悶煮，最後收汁上桌。

(中時 )