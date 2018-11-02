黃偉哲參與寶可夢快閃 未來要多辦讓民眾願意參與的活動

民進黨台南市長候選人黃偉哲現身奇美博物館與玩家一起抓寶同樂。（洪榮志攝）

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選舉白熱化，卻擋不住寶可夢風潮。民進黨台南市長候選人黃偉哲2日現身奇美博物館的「Pokemon GO Safari Zone in Tainan」活動，除與玩家一起抓寶同樂外，還推出抓寶專車接送，並在活動現場設攤位提供手機充電，以及不定時灑花讓玩家有更多寶可抓。

黃偉哲說，寶可夢活動帶來大批旅遊人潮，這是台南的大事，無論基於玩家身分或候選人立場都應充分支持，也十分佩服市府的創意。

黃偉哲還表示，寶可夢活動由市府發起，充分展現市府對於大眾流行文化的敏銳度，也對此類娛樂性質的活動接受度很高，顯示市府在服務市民各面向需求的細心與貼心。透過與寶可夢公司的合作，帶來大批玩家，也是台南的旅遊人潮，這是行銷台南的好機會。

黃偉哲強調，選舉過程每天戰戰兢兢謹慎以對，也十分忙碌，助理推薦他玩寶可夢遊戲紓壓，也讓他體驗到抓寶的樂趣。該遊戲讓他在行走台南的過程中，能用另一種視角去認識台南，以前記地點可能會記得某座大樓，現在腦海中則會浮現某個寶的聚集地。

黃偉哲指出，參與寶可夢活動，一來是希望提供便利的服務，協助市府，也讓因抓寶而到台南的遊客，感受台南的人情味；二來則是身為玩家，這種大場面千萬不能錯過。鑑於在場湧入的上萬人潮中，他只是一名普通玩家，還希望大家多多指導還是寶可夢菜鳥的他。

黃偉哲說，未來如果有幸入主市府，也會延續目前市府這種靈活的思考方式，多辦讓民眾有感、願意參與的活動，取代硬梆梆、教科書式的宣導活動。政府不該是傳統、保守、僵固的代名詞，未來要讓台南市政府成為全台灣與市民最「零距離」的市府，他要做得更好，讓市民過得更好。

(中時 )

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