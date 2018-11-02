北市》小野分析：4年前柯P被潮流推起 4年後選票更穩

2018年11月02日 17:43 中時 張潼

作家小野（李遠）擔任現任市長柯文哲競選總幹事，他今上廣播節目接受專訪談到選情，他直言，4年前柯文哲的確是憑藉洪仲丘事件、太陽花學運、大埔事件等一連串群眾運動的潮流所推上去，但4年後的現在，當時這股熱情當然會冷卻，只是原先柯的支持者並不是說改去支持其他人，而是變得更理性、會感受到柯任內台北市的改變，「這些票是穩定的」。

小野指出，4年前與現在，柯文哲陣營在網路上的選戰打法基本上應是差不多的，因為柯文哲蠻相信這個，即便現在有「韓流」，但在他看來，韓國瑜和柯文哲完全不像，韓國瑜完全就是政治人物，柯文哲真的是素人，進入政壇時間非常短暫。

小野說，實際上柯文哲只打過一次選戰，且2014年可以說是靠著民進黨、公民力量，「今天柯文哲會起來，講句實話是潮流造成的。」所謂網軍並不是特別養出來，而是洪仲丘事件、太陽花學運、大埔事件等一連串群眾運動，這股熱潮將柯文哲推上去。

至於4年後這股力量對柯文哲是否還是有期望？小野篤定回答「有」，他認為，熱情會冷卻，但這不是說去支持對手，而是對政治沒這麼狂熱、會理性溝通，且前面的熱情沒辦法證明柯文哲會做事，所以，實際上這4年他做了什麼，「會投他的是感受到改變的，這票是穩定的。」

小野還說，對手製造柯文哲想選總統、是個有野心的政治人物，這是負面的（形象），「我跟你保證，他沒選上要選總統，我跟你保證不一定，搞不好哭著說我不幹了」，因為柯文哲有時簡單到像小孩、會意氣用事的。

(中時 )