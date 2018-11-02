酷鳥航空曼谷機票買去送回 11月6日快閃促銷

曼谷買去送回只有一天！圖：業者提供

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早上叫我起床的不是鬧鐘更不是夢想，而是酷鳥航空機票！2018年11月06日星期二「曼谷機票 買去送回」快閃促銷，早上7點準時開搶啦！單程零元不要錯過！

眼看今年就要過完了，告訴辛苦整年的自己：衝動一次吧！趁這次把還沒用掉的年假放好放滿，快帶著家人朋友搭乘酷鳥前往曼谷桑一下！最近剛進入泰國的乾季，舒適的天氣適合旅遊，曼谷有最具傳統風味的水燈節可以參加（11/22）、文青最愛 2018 最新快閃 Artbox 創意貨櫃市集 mix 夜市（11/29 - 12/2）、打卡泰國最大的藝文盛事 Bangkok Art Biennale 藝術雙年展（即日起至 2/3），不要再想什麼時候去曼谷了！就是現在！購票可上酷鳥官網或各大旅行社。

促銷期間：2018/11/06（二）07:00 - 14:00；旅遊期間：2018/12/25 前旅遊完畢；促銷價格：須購買來回機票，去回程中單段（單程未稅）將顯示為 0 元；促銷通路：酷鳥航空官網、EZFLY 易飛網、Expedia、EZTravel 易遊網...各大旅行社。

要想獲得免費回程機票，1. 點選來回機票，選擇優惠中指定目的地（曼谷）；2. 選擇去程，回程的旅行日期；3. 去回程中單段（單程未稅）將顯示為 0 元。

(工商 )

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