飛機、名牌包大拍賣 行政執行署台北分署歡迎民眾撿便宜

2018年11月02日 17:47 中時 張孝義

2010年出廠的白色賓士轎車。（台北分署提供）

2012年出廠的美國野馬跑車。（台北分署提供）

法務部行政執行署台北分署又有飛機拍賣了，繼上個月成功賣出中興航空公司的直升機後，6日將再拍賣中興航空的另一架霍克(Hawker) 400xp型飛機，拍賣底價1.1億元，此外，還有「超跑女神｣林思吟收藏的49個名牌包及絲巾10件，還有賓士轎車、美國福特野馬跑車，歡迎民眾撿便宜。

台北分署指出，中興航空因積欠勞、健保費及勞基法罰款共計1000餘萬元無力支付，台北分署先前已經以470餘萬元拍賣中興航空的1架直昇機，但因直昇機尚有設定抵押，因此拍賣所得不足以支付待執行的費用，因此再拍賣這架霍克(Hawker) 400xp型飛機。

中興航空的霍克(Hawker) 400xp型飛機，這架飛機用於勘察、匯測、救護等，自2008年開始飛行使用，拍賣底價1億1,000萬元。

此外，台北地檢署囑託該分署變價因詐欺案查扣「超跑女神｣林思吟收藏的49個名牌包及絲巾10件，均為CHANEL、L.V.、HERMES等品牌，變賣價格從新臺幣2000元到12萬元不等。

台北分署表示，其他拍賣項目還有排氣量3498c.c的賓士轎車、排氣量3726c.c的美國福特野馬（MUSTANG）跑車各1輛，戰車行李箱7個、香水10箱、金門高粱酒3箱、鄭香龍老師水彩畫1幅、畫馬名家沈呂遂大師的手繪水墨畫6幅（駿馬圖）、兒童服飾28件、環保燈泡（三色溫、三段調光）275個等。

民眾想以優惠的價格買到實用的拍(變)賣物品，請務必把握機會屆時攜帶身分證件到場競買動產，如欲購買不動產則請事先向分署索取、填妥投標書及預為準備保證金，可預先到台北分署官網(http://www.tpy.moj.gov.tw) 查閱各執行案件的詳細拍賣公告內容，並持續追蹤台北分署FB專頁相關訊息。

(中時 )