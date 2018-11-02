「韓」流來襲擋不住！福田1元水餃宣布重返港都

2018年11月02日 17:48 中時 柯宗緯

福田水餃創辦人李杰在臉書宣布因為韓國瑜，將重返港都營業。（柯宗緯攝）

福田水餃創辦人李杰在臉書宣布因為韓國瑜，將重返港都營業。（柯宗緯翻攝）

韓國瑜的「韓」流魅力擋不住，讓原本遠離是非之地的福田水餃，宣布重返港都營業，現已試營運。業者李杰透露，因為韓國瑜，他決定回來了，「韓總也許真能改變這座城市，還要面對綠營鋪天蓋地的抹黑」，與自身被造謠的遭遇雷同，因此力挺韓，選擇在小港重起爐灶，但會同時兼守台東店。

「福田水餃」主打1元水餃、弱勢再半價，被封為佛心餃子，吸引不少有需求的民眾上門光顧。因9旬拾荒嬤事件惹來滿身腥，創辦人李杰挨轟後，決定6月底吹熄燈號，8月轉戰台東。

然而，福田水餃離開高雄數月後，這次決定重新回來高雄，原因為何，李杰在臉書發文揭露，離開高雄的這段時間，想了很多事情，「如果我們永遠都要去應付傷害自己的人，而不是回應那些支持我們，愛護我們的人，那人生一定很累，很辛苦，既然如此，何不乾脆看開一點呢？」

李杰提到，在韓國瑜團隊第一次來找我們，希望能不要離開高雄的時候，我猶豫了，但畢竟已經跟房東退租，也沒辦法再改變什麼，就先完成照顧東部偏鄉的願景也不錯。

不過，後續的接觸，「讓我感受到，韓總這次也許是真的能改變這座城市生命的人，除了做正確的事，還要面對綠營鋪天蓋地的抹黑，相較起來，我們社團面臨的造謠反而是小菜一疊了。」

李杰認為，高雄是一座會讓人想念的城市，雖然經濟不斷衰退，但有太多值得令人懷念的事情在這裡發生，而未來的改變，我已經看見了曙光，既然如此，那何不回來呢？

(中時 )