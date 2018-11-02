南投》陳中明新文宣出爐 後援會擇定10日辦感恩茶會

陳中明以誠懇與篤實態度，穩紮穩打拜訪選民，頗受認同。（沈揮勝攝）

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陳中明搭配尋求連任的縣長林明溱，新文宣已經出爐。（沈揮勝翻攝）
陳中明的新文宣強調基礎建設、社會福利及玩水節之擴辦。（沈揮勝翻攝）

2018年地方公職人員選舉抽籤底定，不少候選人針對所抽號次調整文宣，國民黨提名水里鄉長候選人陳中明抽中2號，新文宣日前出爐，強調擴辦玩水節、改善基礎建設提升社福，另喊出「縣長支持1號林明溱、鄉長支持2號陳中明」新口號，期待互為輔成攜手上榜。

陳中明有關「玩水節」之政見內容，包括利用水里地景特色，擴大舉辦並增加玩水節的場域設施；發展各村文化與物產特色，成為東方瑞士小鎮；推動水里溪輕艇泛舟，帶動地方產業觀光；規畫水里溪兩旁為夜間市集小吃街。

另方面，更強調改善客家環境聚落空間、中小學校園數位建設計畫、營造美麗小鎮風光、縮短外語教育落差，以及改善基礎建設以提升社會福利等具體作法。

縣長林明溱則針對水里鄉基礎建設提出相關數據，包括市區淹水問題已籌措4951元經費改善，預定2019年底完工解決；南湖路水里商工人行道路面改善，爭取列入前瞻計畫，核定金額1000萬元；逐年編列預算辦理各社區活動中心合法化，擴大期使用功能…共7項。

陳中明近日，以家戶拜訪，以及社區閒置建物、場域之履勘與了解為主，他認為北埔郵電局活化與水里游泳池等政見，將會在上任後優先兌現。

此外，陳中明後援會已擇定在11月10日（周六）上午9點，於水里鄉民生路台電斜對面，以「挺會做事的人．誠信、感恩、回饋、進步」為主軸，舉辦後援會感恩茶會，以其受認同、受肯定的程度，將是熱鬧可期！

(中時 )

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