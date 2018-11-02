近距離觀察台灣特有種 科博館推VR實境體驗

兒少生態節目《台灣特有種》主持人吳沁婕帶球蟒蛇到場亮相，呼籲小朋友要有照顧能力才能飼養動物。（陳淑芬攝）

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參與《台灣特有種》VR實境體驗活動配音的藝人大霈（右）陳大天（左）到場與蛇親密互動。（陳淑芬攝）
科博館推出《台灣特有種》VR實境體驗活動。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館2日舉辦《台灣特有種》VR實境體驗活動，現場擠滿小朋友，不時發出尖叫聲！生態節目《台灣特有種》主持人吳沁婕帶著台灣特有種生物—泰雅鈍頭蛇及她飼養的球蟒蛇亮相。吳沁婕強調，盤繞在她手上的球蟒蛇可活50年，呼籲小朋友一定要有能力照顧，才能飼養動物。

公共電視的兒少生態節目《台灣特有種》在科博館舉辦「VR實境體驗活動」記者會，展示以VR技術拍攝的6種台灣特有種生物，包括泰雅鈍頭蛇、翡翠樹蛙、臺灣深山鍬形蟲、大圓斑球背象鼻蟲、台灣獼猴及台灣招潮蟹。科博館副館長羅偉哲、公視執行副總謝翠玉及節目主持人吳沁婕、參與配音的藝人大霈及陳大天到場分享拍攝過程的酸甜苦辣。

公視執行副總謝翠玉表示，隨著VR技術盛行，公視率先嘗試運用在拍攝生態節目，除360環景外，並透過VR最新科技中的3D立體影像、微距視角去呈現，將是一種更親近的觀影方式

吳沁婕帶來泰雅鈍頭蛇及球蟒蛇到場亮相，引起一陣騷動。她表示，這些可愛的動物都是生命，小朋友如果可投入照顧飼養，可從中學習，但是，如果只是一時好奇或想嘗試飼養，就不鼓勵。她並提醒小朋友，如果在野外遇到蛇，只要遠離、保持距離就不會有危險。

《台灣特有種》「VR實境體驗活動-台中場」於11月2日至4日以及11月10日至11日，在科博館舉行，讓民眾透過虛擬實境技術，近距離觀賞台灣特有種生物的故事和生命力量。

(中時 )

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