高雄》請辭立委拚選戰？ 陳其邁：這一兩天向大眾說明

2018年11月02日 17:50 中時 鄭舲

年底選戰進入倒數階段，國民黨雲林縣長候選人張麗善今天上午宣布辭去不分區立委職位，衝刺最後勝選。民進黨高雄市長候選人陳其邁今被問及是否跟進請辭立委時沒有正面回應，僅表示立委及市長工作對他來講，都是要「做什麼像什麼」，這一兩天他會正式召開記者會，向社會大眾說明。

陳其邁今下午接受「寶島全世界」的主持人鄭弘儀專訪，他會前受訪表示，自己當立委就是100%認真投入立委工作，過去在立院連續11年都是公督盟評鑑第一名的立委，在國會的問政一直是他投入的工作，而市長的工作要全心全意的付出，這兩個工作都要做什麼像什麼，「這是我從政一貫的態度」，所以這一兩天會正式召開記者會跟大眾說明。

日前陳其邁遭網友反映宣傳車太吵，臉書小編竟回覆「可以帶耳塞」，後續又有網友質疑小編就是陳其邁，但遭否認。陳其邁說，小編態度不佳，他作為候選人必須深刻檢討，第一時間也向那位媽媽表示歉意，往後宣傳車也會注意音量。但抹黑小編就是自己，是很明顯、惡質的選舉操作，不希望這種錯誤訊息影響選舉。

對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜提出要發展旗津觀光，陳其邁表示，旗津居民有80%以上反對蓋賭場，他們希望有安靜、正派方式促進旗津觀光，也希望市府公共政策要由下而上，了解民意，不要違背民意逆勢操作，希望韓國瑜多了解旗津居民意見，到地方多走走，應該會有不同想法。

陳其邁也說，一直認為11月5號或8號要進行辯論，但對手陣營一直改時間，覺得很遺憾，「難道辦一個辯論有那麼困難嗎？韓主委連一點時間也沒有嗎？」韓國瑜提到人口十年內增加到五百萬，市民都很好奇如何達到這個目標，或太平島要怎麼挖石油，大家都對韓的主張有很多好奇，也想聽聽他怎麼講，希望韓勇於面對，直球對決。

(中時 )