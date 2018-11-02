國民黨台南市議員也趕搭韓潮 民進黨：在台南影響有限

2018年11月02日 18:28 中時 程炳璋

台灣9合1選舉最後3周，國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜掀起一股強大「韓」流，一路往北感染台南市，國民黨台南市議員趕搭這波「韓」潮，不僅競選總部開張找他登台，還重新製作宣傳車照片，掛上與韓國瑜的合照造勢。民進黨台南市黨部則趕忙祛「韓」，評估韓國瑜外溢效應在台南影響有限。

韓國瑜的政治明星光環越到選舉最後階段越顯著，國民黨全台各縣市皆期待他帶動選情，國民黨台南市長之爭雖仍苦戰，在台南市議員席次部分已受「韓」流影響，聲勢看好，有議員開始在宣傳車掛上與韓國瑜合照，期待拉抬選情。

謝龍介競選總部11月29日開張，請來前總統馬英九與韓國瑜助陣，韓國瑜登場時幾乎成全場歡呼焦點，台南民眾爭相簇擁拉手拍照，證明他的個人魅力跨越二仁溪，延伸台南市。

打鐵趁熱，謝龍介趁著「韓」流來襲重製選舉看板，在宣傳車上掛上他、高思博與韓國瑜合照，拉抬議員選情。他認為這波「韓」流威力足以冷凍民進黨的對手，有助國民黨爭取選票，無形中在這場選戰占得優勢。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青表示，民進黨台南市長的選情穩定，議員選舉是看基層實力的展現，韓國瑜效應在台南效果有限。

這波韓國瑜效應連在深綠票倉的民進黨台南市黨部也緊張，目前正進行部分選區議員的內部評估民調，作為最後選戰操盤的參考。

(中時 )