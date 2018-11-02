海燕風災5年 慈濟跨國義診大愛「菲」揚

2018年11月02日 17:58 中時 廖德修

菲律賓慈濟志工陪伴獨魯萬鄉親5年了，排隊的民眾熱情與志工互動。（圖／慈濟基金會提供）

台中慈濟醫院胸腔科陳立修醫師（左）發現年長者有「三高」問題，原來對當地只求溫飽的民眾而言，不會注重控制血壓、血糖，因此陳立修醫師也藉機為年長者進行保健觀念。（圖／慈濟基金會提供）

這次牙科共有1866人獲得治療，其中花蓮慈濟醫院李彝邦醫師(右)是第3次來到獨魯萬義診。（圖／慈濟基金會提供）

許多小孩不會張大嘴巴讓醫師治療，志工示範張開嘴巴，讓醫師可以順利看診。（圖／慈濟基金會提供）

台北慈濟志工羅美珠（左）5年前到菲律賓賑災3次，此行遇到一直對她銘記在心的男孩Arje，Arje邀約羅美珠附近的阿嬤家走走，羅美珠與附近小孩互動。（圖／慈濟基金會提供）

海燕風災將屆滿5年，慈濟菲律賓分會在10月底於獨魯萬市（Tacloban）舉辦大型義診，3天共有6267位民眾獲得醫療服務。慈濟菲律賓分會5年來在獨魯萬進行安心、安身、安生計畫，許多當地志工曾是海燕風災的災民，在菲律賓慈濟志工關懷、陪伴下，不僅改善生活，也成為能幫助鄉親的志工。

2013年11月8日海燕強颱侵襲菲律賓、造成毀滅式破壞，菲律賓慈濟志工在災後第3天踏進將被棄城的獨魯萬市，帶動「以工代賑」清掃、恢復當地生機，並趕在隔年耶誕節前完成援建當地信仰中心聖嬰教堂，後續蓋大愛村，不定期在獨魯萬舉辦發放、義診。

來自台灣、新加坡、馬來西亞以及菲律賓當地的國際慈濟人醫會、慈濟志工共449位，10月26日至28日在禮智省獨魯萬興華中學進行大型義診。此次義診有6科包含外科、牙科、兒科、眼科、內科、中醫科等，共108位醫療專業人員利用自己的休假來到獨魯萬義診。

菲律賓慈濟分會在獨魯萬已舉辦4年的義診，這次義診首日有民眾凌晨0點多就前來排隊，原來當地醫療資源不足，拔一顆牙要用掉一個月薪資，許多民眾小病忍成大病、或是根本無錢就醫，有蛀牙痛了2年的婦女、雙足畸形的6歲男童，或有35年的手指萎縮、51年長在右耳的肉瘤等。3天的義診共有6267位民眾獲得治療，慈濟人醫會成員儘管忙到沒時間喝水、休息，當看到民眾獲得治療或拔完牙露出的笑容，滿是欣慰。

為讓這次義診有充足的空間、時間，菲律賓慈濟人醫會史美勝醫師帶領慈濟眼科義診中心團隊提前作業，在10月先後到獨魯萬市進行眼科手術評估及手術，在慈濟義診團隊抵達前，已利用2日為152位病人進行眼科手術；10月份慈濟在獨魯萬義診共6419人獲得醫療援助。

慈濟醫療義診團中，許多人是5年前就來過獨魯萬賑災的。台北慈濟志工羅美珠5年前到菲律賓賑災3次，此行遇到當年認識的Arje，當年才8歲的Arje餓了3天，羅美珠得知後拿飯給Arje吃。現年13歲的Arje仍銘記在心，在義診現場看到羅美珠，並邀約她到阿嬤家走走，羅美珠勉勵Arje要好好讀書，Arje表示希望長大後當老師。

穿梭在義診現場的志工中，有的曾是海燕風災的災民。其中興華中學老師羅維娜（Rowena Rempillo）因住家被吹壞只好離開避難，當時差點被淹沒、受到驚嚇，需要接受心理治療，一直不敢回獨魯萬，當聽聞回到獨魯萬的妹妹獲得慈濟援助，也聽說慈濟進行「以工代賑」讓獨魯萬復甦，2015年羅維娜回到獨魯萬，看到慈濟還在，又感動又高興。

2015年慈濟首次在獨魯萬義診，羅維娜報名志工、從此4年的義診未缺席，羅維娜希望自己能成為慈濟人。如今的羅維娜是獨魯萬見習志工的召集人，羅維娜表示，如果不是海燕颱風，可能不會認識證嚴法師和慈濟。羅維娜感恩慈濟不只幫助獨魯萬度過難關，也改變許多人一生。

慈濟基金會表示，慈濟志工秉持「走在最前，做到最後」的精神，5年來持續在海燕風災重災區陪伴與關懷，並帶動當地人感恩惜福的觀念，成為自助助人的志工。

(中時 )