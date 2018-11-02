俄洲際導彈配20馬赫高超音速彈頭 2019部署

2018年11月02日 18:00 中時電子報 盧伯華

先鋒高超音速滑翔器再入大氣層後的飛行速度可達20倍音速，號稱無法攔截。圖為先鋒在地球軌道上的示意圖。（圖／美聯社）

俄羅斯國防部消息人士表示，該國研發的20馬赫超高音速滑翔器「先鋒」(Avangard)彈頭，將首次裝置在UR-100N UTTKh（北約代號SS-19, 短劍）洲際彈道導彈上，於2019年開始在俄國戰略火箭軍服役。

據塔斯社報導，俄羅斯國防部表示，烏拉爾南部奧倫堡地區的紅旗導彈師將接裝這種新型高超音速武器。列裝這種新型的高超音速武器的戰略火箭軍將於2019年進入戰備值班，首先裝備兩套「先鋒」系統，之後該團將補齊編製。預計從明年到2027年將共裝備2個團，每個團將配備6套發射系統。不過是否按照此一規劃進行，還需視國際情勢發展而定。

消息人士同時表示，按照慣例，在接裝「先鋒」前，該團將先試射用於發射『先鋒』的改進型UR-100N彈道導彈。不過考慮到目前「先鋒」滑翔器已經成功進行過試射，而且導彈是成熟系統，所以未來我們不一定會試射UR-100N彈道導彈。

先鋒超高音速滑翔器是以洲際彈道導彈的重型火箭送上地球道後，再進入大氣層進行對敵攻擊。圖為洲際導彈推送先鋒滑翔器的示意圖。（圖／美聯社）

據報道，俄羅斯目前裝備約有30枚UR-100N彈道導彈，該型導彈的起飛重量約為100噸，投擲重量約為4.5噸。現階段UR-100N 將成為俄羅斯戰略高超音速武器的載體，未來將會被新研發的薩爾馬特(Sarmat)洲際導彈取代。

先鋒是今年3月份曝光的俄羅斯新一代高超音速武器。3月1日，俄羅斯總統普丁在向聯邦議會發表國情咨文講話時展示了「先鋒」高超音速武器。隨後在6月7日又宣布「先鋒系統計劃在2019年交付給軍隊」。

塔斯社介紹稱，該武器是一種高超音速滑翔飛行器，由陸基洲際彈道導彈發射，速度可以達到了20倍音速。「先鋒」滑翔飛行器能夠在稠密的大氣層中以高超音速飛行，通過其飛行路徑和高機動性，有能力突破現有的任何反導系統。

(中時電子報)