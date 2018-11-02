蛋品頻傳食安疑慮 政院：雞蛋與液蛋列明年稽查重點

2018年11月02日 18:36 中時 鄭舲

行政院食品安全辦公室今召開「食品安全聯合稽查專案小組第37次會議」，檢視今年學校午餐聯合稽查專案查核成果，以及「兼營食品添加物之化工原料業者聯合輔導稽查專案」相關因應措施執行情形，並研商明年食安相關稽查專案與跨部會聯合稽查項目，決議將雞蛋及液蛋列為明年稽查重點。

食安辦表示，政府自2017年起持續兩年推動學校午餐聯合稽查，2017年採「先輔導，後稽查」原則推動，今年以地方政府橫向聯合稽查與中央結合地方政府的縱向聯合稽查方式進行，並就學校午餐食材驗收管理、使用「四章一Q」生鮮食材符合性、食材及午餐成品衛生安全、現場作業環境衛生與午餐製備流程，是否符合食品衛生良好規範準則等項目進行查核。

食安辦指出，地方政府聯合稽查為跨教育、農業及衛生單位共同執行，稽查國中小學自設廚房及供餐的團膳業者計超過450家，佔全國學校自設廚房的23.61%與供應學校午餐團膳業者的29.01%。

食安辦表示，由農政單位抽驗學校午餐使用的生鮮農漁畜產食材共計2283件，其中農產品1802件，合格1705件（合格率94.6%），畜產品481件，合格479件（合格率99.6%），不合格農畜產品多為非「四章一Q」產品。對於不合格產品無法追溯生產者，除由學校依據採購契約違規計點外，並由衛生機關依法查處，加強違規廠商抽驗。此外，衛生單位抽驗學校午餐成品535件，以及半成品1件，檢驗結果皆符合衛生標準。

食安辦指出，中央結合地方政府的聯合稽查共查核34家學校自設廚房及16家供應學校午餐團膳業者，合計50家，稽查不合格者皆已限期改善，並經複查合格；抽驗午餐成品50件，49件符合規定，1件不合格產品的供餐者經再次抽樣複查合格。

食安辦強調，學校午餐食品安全管理是政府長期重點工作，將持續督導教育部依權責監督供膳學校、團膳廠商確實落實食品安全自主管理，為全國學童午餐營養、衛生安全把關。

食安辦並表示，今年下半年由環保署主政，會同衛福部啟動「兼營食品添加物之化工原料業者聯合輔導稽查專案」，今年8月環保署也協同衛福部辦理期中座談會，研議法規執行處理原則，今日會中更進一步對整體法規解釋及樣態處理原則討論，以凝聚中央及地方跨部會共識。

食安辦指出，明年食安相關稽查專案，衛福部已研擬7大類別，共46項稽查計畫；農委會也規畫3大產品類別，共18項抽驗計畫，持續為國人食品安全把關。為配合行政院跨部會實施雞蛋及液蛋產業食安改善計畫，今日在會中也決議，將雞蛋及液蛋納入明年度跨部會聯合稽查重點。

(中時 )