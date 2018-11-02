林佳龍與《名偵探柯南》故鄉鳥取縣 漫畫交流

2018年11月02日 18:27 中時 盧金足

台中市與日本鳥取縣友誼深厚，2日由台中市長林佳龍及鳥取縣知事平井伸治簽署友好交流協定，締結為友好城市。（盧金足攝）

日本鳥取縣是《名偵探柯南》作者青山剛昌及《咯咯咯的鬼太郎》作者水木茂的故鄉，有「漫畫王國」美稱，台中市長林佳龍2日與鳥取縣知事平井伸治簽署友好交流協定，締結友好城市，林佳龍化身漫畫迷，比出「名偵探柯南」主角手勢，還要合舉「漫畫王國鳥取國際漫畫競賽」，透過漫畫活躍城市交流。

台中市與日本鳥取縣友誼深厚，林佳龍及平井伸治簽署友好交流協定，締結為友好城市，深化雙方農業、文化、教育、體育及觀光等領域合作關係。平井知事還帶在現場以中文獻唱周華健的歌曲《朋友》，期盼台中與鳥取情誼永存。

林佳龍表示，台中市推動動漫產業發展，而鳥取縣也有「漫畫王國」美名，雙方合作舉辦「漫畫王國鳥取國際漫畫競賽」，號召熱愛漫畫的創作者以漫畫競技。

平井伸治希望透過這次雙方合作的漫畫競賽，讓台中與鳥取的漫畫產業有更深入的交流，台中花博3日開幕，鳥取縣響應花博，以「自然與美食的鳥取縣」為主題，參展花博國際室內花卉競賽，為花博增添耀眼光彩。

市府秘書處指出，2010年台中縣市合併前，鳥取縣三朝町和北榮町分別與台中石岡區和大肚區締結友好關係，以青少年交流為主軸互動；雙方再進一步締結為友好城市，將持續深化雙方農業、文化、教育、體育及觀光等領域的合作關係。

(中時 )