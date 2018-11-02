桃園》鄭文燦選舉小物 支持者趨之若鶩

鄭文燦北區競選總部內有扭蛋機，裡面是繡有13區的特色地標小手帕，非常受到歡迎。（甘嘉雯攝）

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扭蛋小手帕上面繡有「粼粼波光．翩翩白影」的白鷺鷥等13種圖案，此為代表楊梅區。（甘嘉雯攝）
鄭文燦拍貼機也有創意，可與卡通版燦哥一同玩拍貼。（甘嘉雯攝）

選舉小物出爐！民進黨桃園市長候選人鄭文燦競選連任，總部除採親子風外，也將桃園市13區的意象化身成小手帕logo變成扭蛋，而總部內還有拍貼機，可以與不同版型的卡通版鄭文燦合影，目前大受歡迎。

鄭文燦競選總部發言人孫琬晴表示，不同於一般的競選總部，北區競選總部創新設計桃園13區的網美牆，讓愛拍照的的人可以在這裡取景，一次拍足13區的特色。

一旁還有小額募款的扭蛋文創小物，裡頭裝有小手帕和紙膠帶兩款，小手帕做工精緻，由新銳設計師田修銓設計圖案，以刺繡方式繡上桃園13區特色，共計13款。

圖案包括有桃園區為景福宮、龜山區憲光二村、中壢區桃園國際棒球場、蘆竹區南崁大橋、八德區埤塘生態公園、大溪區大溪老街、楊梅區地景藝術節、新屋區永安漁港、平鎮區龍岡米干節、復興區媽媽桃、觀音區白沙岬燈塔及龍潭區龍潭大池，圖案呈現在小手帕角落，洗滌也不怕會脫線。

鄭文燦拍貼機可與卡通版燦哥一同玩拍貼，立刻就可獲得相片，館內設置可滿足愛好新奇文創小物者的收集慾。

(中時 )

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