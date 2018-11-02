高雄》挽救旗津觀光 韓國瑜：設免稅區帶動人潮

韓國瑜進到海產店與商圈代表、業者座談，店外仍滿滿都是人，為的就是要看韓國瑜，不少攤商直言：「好久沒在旗津看到這樣的人潮」。(劉宥廷攝)

友善列印
中時
國民黨高雄市長候選人韓國瑜2日到當地與旗津商圈業者座談。(劉宥廷攝)
韓國瑜騎著旗津特色古早味三輪車，向民眾打招呼拜票。(劉宥廷攝)
被視為綠營票倉的旗津仍抵擋不住這波韓流，韓一下船就有當地居民放起鞭炮迎接，拿手機拍攝、搶著合照、握手的人群更是讓韓寸步難行。(劉宥廷攝)

有感於旗津觀光人潮雪崩百萬，攤商叫苦連天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜2日到當地與旗津商圈業者座談，韓強調，改善旗津戰略就是人要進得來，若當選市長，要在這成立免稅區，帶動整個觀光；至於賭場議題？韓說，今天是來傾聽百姓心聲，不討論這個，但日後自然會浮現。

被視為綠營票倉的旗津仍抵擋不住這波韓流，韓國瑜與議員蔡金晏、陳美雅自鼓山哨船頭搭渡輪前往，一下船就有當地居民放起鞭炮迎接，拿手機拍攝、搶著合照、握手的人群更是讓韓寸步難行，甚至連韓進到海產店與商圈代表、業者座談，店外仍滿滿都是人，為的就是要看韓國瑜，不少攤商直言：「好久沒在旗津看到這樣的人潮」。

韓國瑜表示，旗津成立免稅區，一定會引來許多觀光客，可是旗津不是光用免稅，當地攤商也要有特色、品牌，那就會帶動整個觀光；未來他主政，會把好吃、好玩、採購、愛情、醫療、宗教等元素加進去，那個時候高雄才能賺到更多錢。

韓說，高雄是全台灣最耀眼的一顆珍珠、是一個偉大的巨人，但這個巨人一直在睡覺，已經睡了2、30年了，而這次市民覺醒了，這個大巨人要站起來了，所以他提出的經濟論述一定會獲得認同，因為高雄現在最需要就是拚經濟。

(中時 )

桃園》鄭文燦選舉小物 支持者趨… 高雄》韓國瑜民調贏對手11％ 黃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。