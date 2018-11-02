高雄》挽救旗津觀光 韓國瑜：設免稅區帶動人潮

2018年11月02日 18:24 中時 劉宥廷

國民黨高雄市長候選人韓國瑜2日到當地與旗津商圈業者座談。(劉宥廷攝)

韓國瑜騎著旗津特色古早味三輪車，向民眾打招呼拜票。(劉宥廷攝)

被視為綠營票倉的旗津仍抵擋不住這波韓流，韓一下船就有當地居民放起鞭炮迎接，拿手機拍攝、搶著合照、握手的人群更是讓韓寸步難行。(劉宥廷攝)

有感於旗津觀光人潮雪崩百萬，攤商叫苦連天，國民黨高雄市長候選人韓國瑜2日到當地與旗津商圈業者座談，韓強調，改善旗津戰略就是人要進得來，若當選市長，要在這成立免稅區，帶動整個觀光；至於賭場議題？韓說，今天是來傾聽百姓心聲，不討論這個，但日後自然會浮現。

被視為綠營票倉的旗津仍抵擋不住這波韓流，韓國瑜與議員蔡金晏、陳美雅自鼓山哨船頭搭渡輪前往，一下船就有當地居民放起鞭炮迎接，拿手機拍攝、搶著合照、握手的人群更是讓韓寸步難行，甚至連韓進到海產店與商圈代表、業者座談，店外仍滿滿都是人，為的就是要看韓國瑜，不少攤商直言：「好久沒在旗津看到這樣的人潮」。

韓國瑜表示，旗津成立免稅區，一定會引來許多觀光客，可是旗津不是光用免稅，當地攤商也要有特色、品牌，那就會帶動整個觀光；未來他主政，會把好吃、好玩、採購、愛情、醫療、宗教等元素加進去，那個時候高雄才能賺到更多錢。

韓說，高雄是全台灣最耀眼的一顆珍珠、是一個偉大的巨人，但這個巨人一直在睡覺，已經睡了2、30年了，而這次市民覺醒了，這個大巨人要站起來了，所以他提出的經濟論述一定會獲得認同，因為高雄現在最需要就是拚經濟。

(中時 )