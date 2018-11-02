遭質疑不立派遣專法 勞長今改口：專法是長期目標

遭質疑不立派遣專法，勞動部長許銘春今改口「專法是長期目標」。（王思慧攝影）

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中時

蔡英文總統在競選時，政見承諾要訂定勞動派遣專法，但勞動部長許銘春昨接受媒體專訪表示「不立專法」，遭質疑政見跳票。今許銘春特地向媒體說明，專法要訂定沒有那麼容易，且派遣勞工的問題刻不容緩，希望先用具體、個別條文完成，立專法會以長期目標來做，強調跟蔡政府的精神是一致的。

派遣勞工保護法長年因意見分歧未解，蔡英文更承諾要訂定「派遣勞工專法」，但許銘春昨公開表示，反對立專法，被質疑是政見跳票。許銘春今說明，要訂定專法不容易，勞動部都有親自拜訪工會，強調派遣勞工的問題刻不容緩，現階段等不到立專法，希望先有具體的條文，用個別條文完成，立專法則是長期目標。

勞動部稍早也發新聞稿，指出派遣勞工保護，是勞動部重要政策之一。對於目前因派遣勞工權益保護有所不足而需增修法制部分，勞動部長期且密集與勞雇團體溝通，並將訂定「派遣勞工保護專法」列為最終目標。

但因各界對於聘用派遣勞動相關比率上限、限制等規範，存有很大歧見，短期內難獲共識，而職場現況對於派遣勞工權益保障，刻不容緩，因此，勞動部近幾年已將派遣勞工之職業安全、性騷擾防制、性別工作平等權益，逐步增訂於《職業安全衛生法》及《性別工作平等法》中，明訂要派事業單位等同雇主，以保障派遣勞工的權益。

未來，勞動部更將積極在《勞動基準法》中增訂對派遣勞工權益保障重要事項，例如派遣勞工與一般受僱勞工應享同工同酬，要派單位對派遣勞工職災補償應負連帶責任、對積欠工資應負補充責任，以及禁止登錄型派遣（定期契約）等，都將研議納入勞動法令中。

勞動部強調，現階段是透過多元方式入法，將職場現況中派遣勞工權益盡速納入保障，但最終仍將實現蔡總統政見，研議訂定派遣勞工保護專法。

(中時 )

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