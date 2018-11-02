高雄》韓國瑜民調贏對手11％ 黃暐瀚：韓流此刻危機四伏！

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（中）。（本報系資料照片）

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中時電子報

最新民調，國民黨高雄市長候選人韓國瑜贏對手11%，不過針對韓流席捲全台，資深媒體人黃暐瀚卻直言，韓國瑜此刻危機四伏，面臨3個危機！

黃暐瀚指出，自己可能是第一位提到韓國瑜「可以勝選」的評論員，儘管當時被譏笑。不過2個月後，「韓流」席捲全台，儘管今天出現了一個韓國瑜會贏11%的民調，但他的看法卻不同，韓流此刻可說危機四伏。

黃暐瀚在《中廣論壇》點出韓所面臨的3個危機，1.國民黨過度使用韓國瑜：韓因全台輔選瘦5公斤，體力下降，睡眠不足，容易說錯話，主軸雖沒問題，希望高雄經濟好好發展，但韓國瑜的前提是不計代價，如果能為高雄招商要以身相許，這種話他也講得出來。

2.柯粉、韓粉一旦互打，兩者皆傷：韓國瑜將北上挺丁守中，加上柯P的民調被拉近了，會形成柯粉的危機感和恐懼感，再看到韓國瑜的網路聲浪是高於柯P，不是不愛韓國瑜，而是更怕柯落選，因此他們會反過來保護柯，也就是說不是不愛凱撒，而是更愛羅馬。柯粉會認為，「既然我的柯文哲快要倒了，韓國瑜要幫丁守中打我的柯文哲，我沒辦法再挺韓哥了」，甚至要出手打韓。

3.韓國瑜一路衝太疲累，頻失言傷選情：需要有人幫韓微調他的發言，但韓國瑜總部卻沒有這樣的人。黃暐瀚提醒韓國瑜想好再講，而韓旁邊的幕僚也要加油了。

(中時電子報)

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