陶身體劇場獨創東方哲理舞風《5》＆《9》台中登場

2018年11月02日 18:57 中時 陳淑芬

陶身體劇場將在台中國家歌劇院推出《5》＆《9》。（陳淑芬翻攝）

編舞家陶冶獨創「圓運動體系」，成立陶身體劇場，他被英國沙德勒之井劇院評選為新浪潮計畫的世界6大編舞家，連林懷民都曾讚許指出：「陶冶是21世紀之舞，引人入勝讓人思考」，陶身體劇場舞作以數字系列命名，舞風獨樹一幟，睽違兩年再度抵台，將於3日至4日在台中國家歌劇院推出《5》&《9》。

台中國家歌劇院繼2016年的開幕季演出陶身體劇場的《4》&《8》後，將再推出《5》&《9》，2日舉辦記者會。陶冶自小學習中國民族舞、古典芭蕾，經過傳統與現代舞蹈歷練後，在2008年創立陶身體劇場，在10年間巡演全球超過40多個國家，深獲國際舞壇肯定。

陶身體劇場藝術總監陶冶表示，這次兩支舞作是首次組合演出，探討人與人、人與空間之間最純粹的連結，作品《5》以宏觀的舞蹈觀察，從旋轉、循環肢體運動中，看見生命體的公轉與自轉，作品《9》則是從微觀對外綻放，觀眾可感受到每位舞者細膩的律動能量。

陶身體劇場的舞蹈獨樹一格，舞者的身體常相互交纏，個體與群體的舞動，看似混亂，卻暗藏規則，猶如關係個體。林懷民曾說「陶冶是21世紀之舞，引人入勝讓人思考」，「陶身體劇場的動作看似簡單，但實際上考驗舞者耐力與控制力，既不炫技，卻又勇往直前的純粹肢體律動感，是現代舞上少見的表現形式。」

(中時 )