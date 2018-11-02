廣告刊版擋行車視線 桃環局拆除3000案

2018年11月02日 19:12 中時 甘嘉雯

選舉進入倒數，街頭上不少PP廣告刊版遭檢舉，環境清潔大隊人員前往拆除。（甘嘉雯翻攝）

選舉進入倒數，街頭上不少PP廣告刊版懸掛遊走法律邊緣，因為掛得太低，還會阻擋行車路線。（甘嘉雯攝）

選前倒數不到一個月，桃園市四處掛滿選舉廣告物，近日又以小型PP板如雨後春筍出現，但這些廣告物，林立路燈或交通號誌下，不僅阻礙行車視線，也破壞市容，市府環保局坦承最近檢舉案非常多，已經執行拆除3000件，會先通知候選人總部自行處理，若不理會就拆除移置。

近來天氣陰晴不定，綁在路燈或交通號誌桿上的選舉看板，突然暴增許多，但也因為風吹日曬，有些鐵絲都脫落，就有摩托車騎士騎車騎到一半，被吹來的掉落看板嚇到，差一點摔車；另外，部分看板實在綁得太低，直接遮住轉彎車輛的視線，險象環生。

環保局表示，選舉期間，候選人及政黨多有設置選舉廣告物的需求，根據《桃園市總統副總統及公職人員選舉設置競選廣告物使用管理規則》的第4條但書，路樹、陸橋、天橋、橋樑、護坡、駁坎、變電箱、電信箱及交通號（標）誌，公園、綠地、名勝、古蹟、圓環或其他法令禁止處所；高速公路、快速道路沿線兩側及自交流道匝道端點起200公尺內、交叉路口10公尺範圍內、插置於交通島上等處不得設置。

(中時 )