高雄》韓國瑜全台輔選 黃暐瀚：國民黨高層必須想清楚幾件事

2018年11月02日 19:17 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底高雄市長選舉進入最後衝刺階段，國民黨候選人韓國瑜更於今晚在旗鼓鹽地區辦造勢晚會，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，對於國民黨高層頻繁讓韓國瑜全台跑行程輔選，他認無有必要讓國民黨高層瞭解幾件事。對此，網友們留言說，「國民黨感自己穩贏的感覺」。

黃暐瀚今在臉書表示，他跑政治新聞19年，但他深知一個道理：「穩贏就是包死」，韓國瑜如果對擺在眼前的危機如果視而不見，不但原本「逆轉勝、十萬票」的結果不會發生，還可能出現「韓國瑜高票、陳其邁當選」的殘局。他並舉出國民黨高層必須瞭解的幾件事。

黃暐瀚強調，國民黨高層此刻必須想清楚幾件事：

第一、台北市跟高雄市，能不能全贏 ？第二、如果不能全贏，台北跟高雄，哪一個比較可能贏？

第三、如果不能全贏，台北跟高雄，要贏哪一個？第四、若韓國瑜最後沒贏，國民黨內部將會發生什麼狀況 ？

對此，網友們留言說，「感到國民黨自己穩贏的感覺」、「黨高層們現在非常充分的利用韓國瑜」、「專心把高雄打好比較重要！其他縣市就交給其他人去處理吧！馬先生、吳先生~自己的黨自己救」、「過度透支韓國瑜的熱度，包括所謂民調反超10趴以上，這非常有可能讓韓國瑜最後1124高票落選，而陳其邁小贏當選！」、「非常認同暐瀚兄的分析！」。

(中時電子報)