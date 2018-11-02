空大32周年校慶 9旬應屆校友見證「知識之眼」啟用

2018年11月02日 18:56 中時 高彥哲

蘆洲區國立空中大學創校迄昨舉行創校32周年校慶，邀請到教育部次長、空大歷任校長及8位90歲畢業校友及退休同仁一同歡慶，並舉行空大大門圓環公共藝術銅雕意象「知識之眼」啟用剪綵典禮，象徵空大不分年齡、全民終身學習及薪火相傳的辦校理念。

教育部次長林騰蛟致詞時表示，自空中大學設置條例於1985年三讀通過以來，空大學員人數高達30萬人，畢業校友也有4萬多人，是一所讓有心向學的學生，不分年齡的大學繼續深造的地方，空大也積極向外擴展產學合作辦理，提供各縣市樂齡人口學習的機會，相較於一般大學有更特殊的意義，各屆校友向心力也很融洽，活到老學到老，獲得各界肯定。

空中大學校長陳松柏表示，今年校慶配合空大整體校園整建工程，邀請台北藝術大學美術學院張乃文教授進行公共藝術「知識之眼」的雕塑創作，雕塑以空大英文縮寫NOU的文字形體，生產出具有旋轉匯聚的造型，雕塑中間代表虛心的O同時也是開放的狀態，正好與旁邊象徵地球的圓球相呼應，回應空中大學作為自主學習教育基地特色。

校方也特地邀請8位90歲以上畢業校友共同在校院內植樹，象徵傳承、不分年齡的空中大學創辦理念，體現空大是全民終身學習的及薪火相傳的校園，與在場貴賓慶賀空大創校32周年校慶。

(中時 )