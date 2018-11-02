新北》「超人把拔」談公托 目標公立幼稚園名額多1倍

2018年11月02日 19:01 中時 高彥哲

每年都有許多新生兒誕生，若新生兒父母能抽中公幼中心名額，3年下來孩童學費至少可省近40萬，能減輕不少育嬰的負擔，但現在三重、蘆洲區公托中心僅8所，為數不多的名額，導致入所中籤率不到10%，新北市議員候選人王威元喊出公托政見，將改造閒置教室讓三蘆地區公立幼稚園員額多一倍，藉由增加中籤名額減輕在地父母育嬰的負擔，讓民眾敢婚敢生。

身為兩個孩子的「超人把拔」王威元表示，政府一直在積極解決少子化問題，但孩童的學費也是多數人生小孩的隱憂之一，估算幼稚園3年下來，孩童學費至少近40萬，衍伸出的托育問題也勢必要同時解決，才能有效提高生育率。

王威元在擔任光興國小家長會長期間，發現學校因少子化的關係無法招滿學生，校內常有閒置的空教室，與學校及校長開會檢討，認為閒置教室不加以利用實在可惜，因此向教育局提出將校內空教室，改建為托幼中心計畫。

王威元說，閒置教室改作為托幼中心使用，一來能有效利用閒置教室，二來增加公托名額，減少家長負擔，三來也能讓教師多出轉任幼兒園任教的選擇，解決流浪教師問題，是個三贏的政策。

光興國小成功將閒置教室轉換作公幼中心使用，順利的將原有的兩班，增加到4班，讓學區家長有更多托幼選擇，王威元表示，希望未來能透過議會，將這個成功的經驗複製，並普及到新北市國中小的學校幼稚園，讓更多的閒置空間及設備作公立托兒所使用，提升公托的名額，幫忙在地父母減輕育嬰的負擔，讓三蘆區的父母及孩童，能夠獲得更完善的幫助、照顧。

(中時 )