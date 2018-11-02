「幾米創作20週年展」不只有星空！邀你登宇宙尋彩蛋

2018年11月02日 18:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

向左走．向右走！今秋我們搭乘地下鐵來信義誠品與「幾米」相遇！假使月亮忘記了，還有美麗星空等著你我飛起來！粉嫩色彩、簡單圖像、詩情童話卻富有哲理！2018年是繪本作家幾米創作20週年里程碑。

繪本作家幾米創作20週年里程碑，11月3日起至25日於誠品信義店舉辦「我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展」，誠品邀請讀者再探「幾米宇宙」。（誠品提供）

11/3起至11/25於誠品信義店舉辦「我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展」，在此不僅可回顧幾米20年創作歷程，52本繪本牆邀你尋童心，8件彩色雕像，還有一個三米高視野的「觀景台」，邀你眺望幾米的「小宇宙」，尋找幾米藏在作品裡的「彩蛋」。

幾米20週年原畫展一次蒐羅《向左走．向右走》、《地下鐵》、《星空》等近百件經典繪本原畫。現場還匯集52本經典繪本書籍。（誠品提供）

●「我的世界都是你」！幾米創作20週年原畫展」尋童心

「我的世界都是你」！8個小童，有7人穿著黃衣黃帽，另一位身穿白衣戴著紅帽，顯得格外與眾不同，然8個人身手牽著手，在浩瀚宇宙中飛行！可愛笑顏讓人忘了何謂「不同」，原來深信彼此就是最大的動力！

「我的世界都是你-幾米創作20週年原畫展」_在幾米宇宙中擁抱及飛翔是不可或缺的元素，幾米注入的溫暖、自由、想像抑或超能力，都為讀者帶來療癒的能量。（誠品提供）

11/3起至11/25於誠品信義店舉辦「我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展」，展場設計由知名建築師龔書章教授操刀，一幕幕經典畫面構成的巨型展覽空間，仿如化身主角置身繪本場景。特展除了匯聚《向左走．向右走》、《地下鐵》、《星空》等近百件經典繪本原畫，將角色放大十倍的多件雕塑首度現身，是幾米的全新型態創作。

「我的世界都是你-幾米創作20週年原畫展」_幾米嘗試創新媒材，首度公開雕塑作品。（誠品提供）

●愛畫畫的孩子用愛感染讀者！8件療癒作品伴打卡

「我超喜歡畫畫的，所以犧牲很多也不覺得可惜，所以最多最棒的時間都留給畫畫，所以才不會被創作的痛苦和沮喪給擊倒」～幾米。在全球出版業因網路面臨嚴峻考驗時，有多少人還能持續創作「20年」呢？在台灣的幾米做到了！「沒有任何目的，只是單純地喜歡畫畫罷了，我就這樣一畫畫了20年，畫出了我意想之外的豐饒人生」幾米說。

幾米油畫首度公開展出，圖為油畫新作《發亮的早晨》。（誠品提供）

幾米創作20年來推出66種作品，擅長以溫暖畫風療癒人心，更將觸角延伸至立體雕塑。在這次誠品信義店中，更有獨特展出的8件彩色雕像，以不對等比例的小人偶與巨型動物、蔬果相互親密頭碰頭，在視覺上形成獨特的不對稱性，概念來自幾米作品「空氣朋友」，貼著金箔的小人閉著雙眼、嘴角露出一抹微笑，讓樸拙天真的造型、天馬行空的想像更加活靈活現。

三米高視野的「觀景台」，邀你眺望幾米的「小宇宙」。

●繪本牆看歷史！等待幾米下一個20年

繪本之外，幾米近年也嘗試油畫創作。此次展覽同步帶來兩幅最新的油畫作品《發亮的早晨》及《午后的等待》，展現多元創新能量。有別於初期偏好以水彩作畫表現繪本，圓潤動感的筆觸、層次的構圖、飽滿而豐富的油畫色彩，皆呈現幾米創作的心境變化，同時仍適切的傳達幾米作品撫慰人心的初衷。展場中的回顧20年，也能見證幾米從廣告工作者到插畫家，歷經抗癌，走出國際的心路歷程。

幾米20週年特展，精選11個場景、主題、風格各異的畫面，特製成質感金屬書籤及近期廣受歡迎的風格繡片，值得幾米迷珍藏！（誠品提供）

在誠品信義店展場中，更有一個「獨特視角」，三米高的觀景台能俯瞰整個夢幻展場，探出頭的小兔子和你「Say Hello」，溫柔小貓正等著和你一起拍照打卡，在這個屬於幾米世界裡的「小宇宙」有太多的驚喜等著你去發現。

誠品_幾米創作20週年2003《幸運兒》。（誠品提供）

●台灣難得「國際型插畫家」！期待「幾米樂園」療癒人心

這次誠品誠品攜手幾米首次於台灣、香港、大陸舉辦跨地聯展「我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展」，橫跨兩岸四地，可見幾米影響力。幾米繪本掀起閱讀熱潮，吸引各界矚目，曾獲日本雜誌先驅《Studio Voice》選為「亞洲最有創意的五十五人」之一，並多次入圍國際上最大的兒童及青少年文學獎項-林格倫紀念獎，被媒體譽為「幾米現象」！幾米可說是台灣少數能走出國際級繪本家。

「南科幾米裝置藝術公園」可愛童顏成為IG打卡熱門景點。

不只是這次的誠品展，在幾米宇宙裡翻閱繪本，和「幸運兒」拍照打卡，都讓粉絲開心不已！駛進台北信義區的「月亮公車」、宜蘭火車站旁打卡勝地「幾米廣場」及台南「南科幾米裝置藝術公園」等，都是民眾最熟悉的城市風景。有粉絲開始期待，何時台灣會有「幾米樂園」，讓孩子閱讀繪本，露出笑容，用「擁抱」與愛療癒整個世界！

誠品、墨策國際、幾米攜手舉辦「我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展」。（由左至右為 墨策國際李雨珊總經理、藝術家幾米、誠品品牌策展中心謝淑卿協理、空間設計龔書章建築師，誠品提供）

我的世界都是你｜幾米創作20週年原畫展（台北首展）

地點：誠品信義店6F展演廳

日期：11 / 03 – 11 / 25

時間：11:00-21:30 免費參觀

(中時電子報)

「我的世界都是你-幾米創作20週年原畫展」幾米嘗試創新媒材，於誠品首度公開雕塑作品。（誠品提供）