MLS》PK失手出局 魯尼神話喊卡

2018年11月02日 18:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

MLS季後淘汰賽，華盛頓聯隊在PK戰不敵哥倫布機員，隊長魯尼也罰丟第1點。（嵌入自MLS臉書）

前英格蘭國家隊隊長魯尼（Wayne Rooney）今年6月底轉戰美國職足大聯盟（MLS），帶領華盛頓聯隊以10連不敗結束例行賽，神奇殺入季後賽。可惜魯尼神話2日還是告終，華盛頓聯與哥倫布機員在季後賽淘汰賽2比2打入PK戰，魯尼不幸罰丟，讓華盛頓聯最後以2比3遭到淘汰，結束今年的MLS賽季。

哥倫布機員慶祝PK勝利，最後一腳踢飛的華盛頓聯隊右後衛德黎昂（左）只能失意離場。（路透）

「PK輸球令人失望，但作為一個團隊，我們應該為這幾個月的成果感到驕傲，」魯尼賽後表示，「今天主場觀眾的氣氛非常棒，證明我們的表現，讓觀眾以我們為榮，下個球季我們會繼續努力！」

魯尼6月底和華盛頓聯隊簽下3年半新約，隨後在MLS出賽20場，貢獻12進球7助攻，讓原本戰績低迷的「黑衫軍」神奇殺入季後賽，還獲得東區第4，取得季後淘汰賽的主場優勢。

魯尼加入後不僅被賦予隊長一職，也負責操刀球隊的12碼球，未料進入PK大戰，魯尼主罰第1點踢向球門左下角，竟被機員門將史蒂芬（Zack Steffen）猜對撲出。

前3點踢完雙方戰成2平，第4點華盛頓聯助攻王阿寇斯塔（Luciano Acosta）的射門又被史蒂芬攔下，而在延長賽破門、一度拯救黑衫軍的後衛德黎昂（Nick DeLeon），主罰第5點竟然一腳踢飛，讓華盛頓聯隊主場飲恨。

魯尼（左）安慰同樣PK失手的助攻王阿寇斯塔。（美聯社）

這也是哥倫布機員連續兩年在季後淘汰賽PK勝出，去年他們在客場0比0戰平亞特蘭大聯隊，進而贏得PK，這次殺入東區準決賽，將與紐約紅牛進行主客兩會合對決，爭奪東區決賽門票。

魯尼與「瑞典神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）兩位歐洲巨星今年轉戰MLS，都在新大陸掀起旋風，伊布在洛杉磯銀河出賽27場，繳出22進球10助攻的驚人成績。可惜例行賽最後1輪，銀河只要踢平就能進入季後賽，卻從2比0領先踢到2比3輸給休士頓發電機，慘遭淘汰，如今魯尼旋風也暫時告終。

(中時電子報)