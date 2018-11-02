竹市》謝文進總部批林智堅假民調又來了

2018年11月02日 19:13 中時 羅浚濱

新竹市無黨籍市長候選人謝文進展現高人氣。（羅浚濱翻攝）

新竹市無黨籍市長候選人謝文進競選總部2日針對林智堅競選辦公室頻繁發布所謂的「領先民調」，評擊是以民調做為放話工具，早就失去公信力，已讓市民感到厭煩，難怪現在很多人說，民進黨不會奧步，就不會選舉！

謝文進總部呼籲近期離職的市政府官員、蘇貞昌系統人馬、民進黨選戰專家，不要把惡質的民進黨選舉歪風，汙染新竹市長這場選戰。

謝總部表示，民進黨蔡英文執政失敗是事實，操弄民粹都反被民意打臉，蔡英文賴清德兩人的不信任度、不滿意度，在十月都創下歷史新高。

但民進黨仍然企圖想透過假民調來包裝蔡英文及賴清德，讓陷入二次執政困境的黨主席蔡英文總統，支持度、認同度持續低迷不振。

謝總部指「上樑不正下樑歪」同樣在新竹市發生，林智堅承襲民進黨一貫手法，頻繁發布假民調，不敢公布民調的執行真相，就是因清楚知道，從林第一次公布假民調開始，民調就已走跌。

謝總部指市民可以觀察到幾個現象，林智堅主動在臉書公布家人受到抹黑，但市議員在議會質詢完全找不到有人攻擊他的家人，林智堅自己在議會也提不出任何網路來源，顯然是公開說謊。

此外，林智堅在九月更利用東區客家大老的照片來做假的即時新聞宣傳是支持他，事實上鄭姓客家大老人當天是在醫院，隔幾天就過世，林智堅如此急忙消費客家大老，令人遺憾。

林智堅近期更把自己的媽媽請出來作悲情訴求，文化局長也低調請辭轉為輔選角色，不難想像今天林智堅公布假民調出來，明天或許還會有更誇張的民調再次出現。

謝總部並指出，林智堅應該發現不論走到哪裡，各地聲音都是支持謝文進居多，種種跡象顯示林智堅已經沒有領先民調可言，謝文進支持度每天都在穩定上升，才是林智堅會發布今日假民調的主因。

謝總部呼籲林智堅，民意如流水，水能載舟亦能覆舟，過度操弄政治情緒與拉抬聲勢，不會是市民所樂見，惡質的選舉歪風更不會為自己拉抬支持度，民進黨慣用的奧步伎倆，也會被市民鄉親所拆穿。

(中時 )