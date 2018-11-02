城市區域集中供冷 深圳前海衝出全球第一

首屆海峽兩岸網絡新媒體大陸行報道團今天參觀世界規模最大的大型城市統一供冷設備廠---深圳前海區域集中供冷廠。(圖/李國彥 攝)

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中時電子報
李國彥

首屆海峽兩岸網絡新媒體大陸行報導團今天參觀世界規模最大的大型城市統一供冷設備廠---深圳前海區域集中供冷廠，這種集中供冷廠等於是更大型的中央空調設施，在工廠內集中製冷後分送至各個大樓與用戶，相較於用戶各自製冷的分散式空調，可節約更多的能源。

深圳前海緊接香港九龍半島，因大陸國家主席習近平於2012年12月親自到訪指示，前海朝配合香港擴大腹地方向發展，肩負自由貿易試驗、粵港澳合作、「一帶一路」和創新驅動發展四大國家戰略使命，將前海建設成為粵港澳深度合作示範區、深圳城市新中心和特區中的特區發展指示，前海15平方公里地域因此建設與發展一飛沖天。

建設與運營區域集中供冷，是前海貫徹 「節能低碳、綠色生態」的建設理念、提高城市能效、提升前海營商環境的重要舉措和已經邁出的實際行動。前海區域集中供冷系統規劃建設10個供冷站、90公里市政供冷管網，覆蓋前海桂灣、前灣和媽灣3個片區，服務建築面積1,900萬平方米，供冷規模40萬冷噸，總投資約40億元。

深圳前海緊接香港九龍半島，前海朝配合香港擴大腹地方向發展，堪稱特區中的特區。(圖/李國彥 攝)

前海區域集中供冷廠其中任何一座供冷站(共10個站)供冷量200萬平方米/年，即可供五座台北101大樓的冷氣空調、二十座廣州塔小蠻腰冷氣空調用量。

深圳前海區域集中供冷廠是世界規模最大的大型城市統一供冷廠，其中任何一座供冷站(共10個站)供冷量200萬平方米/年，可供五座台北101大樓的冷氣空調、二十座廣州塔小蠻腰冷氣空調用量。(圖/李國彥攝)

前海統一供冷服務包括寫字樓、商業、酒店、地鐵樞紐站點等公共建築，可實現全年365天、24小時不間斷供冷。

前海區域供冷以電製冷和冰蓄冷技術為主，探索海水冷卻、再生水等可再生能源、技術的利用以及熱電廠餘熱蒸汽製冷、燃氣分佈式能源等節能減排技術組合應用，形成區域的多能源互補，實現能源梯級綜合利用。

前海區域供冷的冰蓄冷實現電力的移峰填谷，晚上電力離峰電價較廉時段以電製冰，日間電力高峰電價較貴時段以冰供冷，可以削減電力峰值負荷約12萬千瓦，相當於少建一座220千伏的變電站。與常規中央空調相比，前海區域供冷節能率可達12%左右，每年可節約1.3億度電，相當於減少使用約1.6萬噸標準煤，減少約13萬噸二氧化碳排放量，相當於每年節約5,000畝森林的浪費，做到節能減碳。

(中時電子報)

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