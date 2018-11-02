日照中心做公益 新化學子秀才藝娛長者

新化高中學子2日上午前往新化私立童心園日照中心，學生現場跳起熱舞與長者活潑互動。（李其樺攝）

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李其樺
新化高中學子2日上午前往新化私立童心園日照中心，學生帶領長者們做手部運動。（李其樺攝）
新化高中師生與私立童心園長者合影。（李其樺攝）

新化高中學子2日上午前往新化私立童心園日照中心，除陪伴長者噓寒問暖，也現場表演吉他、舞蹈等才藝，現場氣氛歡愉，也使得平常白天住在日照中心的長者帶來久違的歡笑。

為了培養學生的品格教育，新化高中長年推動社區服務，學生暑假遠赴偏鄉舉辦營隊服務當地學童，假日則前往衛生所擔任醫療志工，即使平日課餘時間，也會就近服務關懷社區長輩。

今天上午新化高中2年6班40餘位師生前往新化同心圓日照中心帶領長輩團康，有學生現場表演吉；有的學生則表演熱舞；還有長輩現場點唱《望春風》、《家後》等台語歌曲，同學即興演唱，長輩也開心合唱，現場氣氛輕鬆歡愉。

指導老師鄭月珠表示，每學期會帶領不同班級到附近社區或長照機構從事公益服務，希望培養學子熱心公益、關懷弱勢的品德。這學期開學就和2年6班約定，如果班上整潔比賽達到前3名，就要帶同學到童心園當志工，這次學生們也如願以償，實踐當志工的心願。

新化高中二年級學生黃莉婷表示，高一曾和同學參加兩次社區服務，第一次參加時有點緊張，不知道如何與長輩互動，但是活動結束後很感動，所以有機會會繼續當志工服務長輩。

新化高中校長鄭曜忠表示，社區關懷長者和偏鄉營隊服務已成新化高中重要的活動，藉公益活動內化提升品行，期勉學子能心存感恩，隨時回饋社會。

(中時 )

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