南市警逮竹聯幫堂主 完成病故刑警遺願

2018年11月02日 19:29 中時 劉秀芬

為期淨化選前治安，台南市警局鎖定有幫派背景參與政黨為首要目標，投入優勢警力動員986人次，1日永康分局檢肅竹聯幫信堂台南分堂李姓堂主及其成員13人到案，此案為已病故的南市刑大偵六隊小隊長陳弘源彌留之際念念不忘偵辦之案，專案小組於陳弘源亡故2個月後成功瓦解竹聯幫信堂台南分堂，完成陳弘源遺願。

這波掃黑行動南市警局結合刑事局第八大隊、南市調查處等單位同步執行專案行動，逮捕檢肅治平專案首惡4人、共犯27人到案，查獲選罷法1件4人、毒品條例9件9人、電信網路詐欺罪5件8人、竊盜案1件1人、組織犯罪防制條例4件31人、公共危險7件7人、通緝案2件2人、其他犯罪4件4人，交出亮眼成績單。

其中警方蒐證查緝竹聯幫信堂成員不法案期間，陳弘源亦為專案小組成員，今年9月間不幸因疾殉職，1日檢、警、憲、調共100餘人至李姓堂主住所、服務處及幫眾住處等21處同步執行搜索，扣得空氣槍、鎮暴槍、棍棒、愷他命（117公克）、討債委託書等物證物，並順利逮捕集團成員13人到案，全案以選罷法、槍砲及組織犯罪等移送法辦。

台南市警局局長黃宗仁表示，此次專案行動主要在貫徹查賄制暴意旨，防制幫派以暴力或其他不法手段介入選舉事務、影響選舉結果，將對以暴力或其他不法手段介入選舉活動之幫派組合持續蒐證，依法偵辦，以有效淨化選前治安，未來也會製作宣導品，加深選民對賄選違法之觀念，也盼選民檢舉不法、買票，警民聯手共同打擊犯罪。

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(中時 )