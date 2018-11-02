宋楚瑜參訪肯定花博建設 挺龍、挺盧都避答

2018年11月02日 19:09 中時 王文吉

台中市水利局長周廷彰（左一）向親民黨宋楚瑜（右一）簡報軟埤仔溪的整治成果。（王文吉攝）

親民黨宋楚瑜（右四）前往台中參訪花博葫蘆墩公園，台中市長林佳龍（左四）林佳龍全程陪同。（王文吉攝）

親民黨宋楚瑜（右二）前往台中參訪花博葫蘆墩公園，台中市長林佳龍（左二）頻頻向他說明花博的推動成果。（王文吉攝）

是否挺林佳龍（左）？親民黨宋楚瑜（中）兩度巧妙避答，僅明確表態支持「橘色」的陳清龍（右）。（王文吉攝）

宋楚瑜（左二）參訪葫蘆圳時，勉勵林佳龍（左三）「做新衣服容易，穿著衣服改，很難。」（王文吉攝）

親民黨主席宋楚瑜2日南下替市議員候選人邱于珊輔選，也應市議員陳清龍邀請，特地前往豐原關心陳清龍推動的水岸花都及花博建設，台中市長林佳龍以東道主身分全程陪同。外界好奇「宋主席與林佳龍同框，是否挺綠？」宋兩度避答，僅表示，「台灣要放下藍綠，要有出色的政治人物，台灣才有起色！」

宋楚瑜呼籲放下惡鬥，為台中創造未來的商機，用透明開放的態度，大家一起共同來努力。他說，今天不是只有來替陳清龍加油，也是替台灣願意好好努力的人，大家好好放下黨派之爭，真正替台灣創造好的願景。

「全世界都在向前進，大家曉得，鬥的結果，對大家都不好。」宋楚瑜語重心長說，連川普都要跟習近平通電話，在台灣我們大家每天見面都要吵架，放下這些恩恩怨怨，一切以民生第一、好好建設，這就是金庸先生講的「江湖裡面雖然有鬥爭，但是心存善良，大家好好一起努力」。

林佳龍接話說，宋資政送他一本書，上面特別留言寫了「為政之道無他，心存百姓，耐煩而已。」宋楚瑜後來在參訪葫蘆圳時，勉勵林佳龍「做新衣服容易，穿著衣服改，很難。」

媒體提問「宋、林首度同框」？宋否認說，我們以前有見過面，不要天天講同框，最重要在台灣要同心。至於選前是否會跟盧秀燕同框？宋說，他幾天前也在桃園跟鄭文燦同框，以前還跟他在法庭打過架，但是不打不相識，還是要把問題解決、講清楚，「台灣要放下藍綠，要有出色的政治人物，台灣才有起色。」

選舉將近，宋此行被外界視為挺林佳龍舉動？宋楚瑜說，各人有各人的解釋，每一個人的解釋，我不必去做任何的詮釋，「但是陳清龍他是橘色，我穿這個衣服是藍顏色，台灣要多采多姿，各種顏色百花齊放，這是花博理念」，哪位其他候選人要跟我照相，我不會以已經跟別人合照為由說不行，我們大家一起加油。

媒體問「如果盧秀燕邀請，會不會跟盧秀燕見面？」宋楚瑜又打太極說，我替每一位為台灣打拼的人加油，宋提到，他做省長的時候，當時廖永來競選時向他丟東西，但是廖永來當選縣長，他特別到豐原解決焚化爐、垃圾問題，「不分黨派，不分族群，台灣是大家的，讓我們大家一起攜手合作，台灣會更好。」

(中時 )