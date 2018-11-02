已婚教練性侵少女 內射還逼吃避孕藥判3年

2018年11月02日 19:34 中時 蔡依珍

38歲已婚張姓田徑教練，2015年底起對國中女學生不軌，4度在學校體能訓練室或儲藏室猥褻或性侵少女，甚至射精在體內，再強逼吃事後避孕藥，桃園地院法官調查發現張男並未強逼少女，少女還嬌嗲喊張男「老爸」，桃園地院依對未成年性交罪嫌判刑3年。

張姓男教練被控在2015年12月底，以不讓練田徑的女學生上場比賽或訓練要脅，在學校體能訓練室對女學生上下其手，不但偷摸大腿還親吻少女，食髓知味後在隔年1月和少女發生關係，4月更在學校訓導處儲藏室裡「內射」少女，擔心她懷孕還去買事後避孕藥，要求少女服用。

全案爆發後男教練遭解雇、還被桃檢依強制性交罪嫌起訴，但法官調查發現，和少女一起練田徑的學姐和少女同學都證稱教練對少女很好、講話特別溫柔，相處很正常，有次還開玩笑打她屁股，少女也曾向學姐透露教練會找她按摩、摸她跟親她。

法官還發現少女和教練的Line對話親暱、像在打情罵俏，案發後不但嬌羞說：「我怕你會嫌」、「也只有你有我的撒嬌」，還稱張男「老爸」、自稱「女兒」，少女也向法官坦承雙方相處融洽、從不擔心教練會對她不好，不曾妨害她參加比賽或訓練。

法官認為，少女一開始是擔心外人誤會雙方情投意合才會謊稱遭脅迫，桃園地院依對未滿16歲少女性交罪嫌，判刑3年，全案仍可上訴。

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(中時 )