台南》打造清新選風 賴惠員頻辦藝文活動

2018年11月03日 07:06 中時 劉秀芬

台南市議員賴惠員邀古都木偶戲劇團，2日晚間於鹽水武廟廣場舉辦大型布袋戲公演活動。（賴惠員競選團隊提供）

為拉攏不同選民族群，候選人辦活動煞費苦心，台南市議員賴惠員攜手古都木偶戲劇團，2日晚間於鹽水武廟廣場舉辦大型布袋戲公演活動，透過藝文活動傳達親子共同參與的正向積極的城市政治文化。

除了2日在鹽水武廟辦理大型布袋戲公演活動以外，賴惠員過去幾個星期已經分別在柳營代天院、東山碧軒寺舉辦過，3日晚上六點半在新營文化中心也有綠川藍帶音樂會，邀集長青歌王余天、唯你婚禮樂團（Seven樂團）、磐果舞蹈等共同匯演，未來也會在白河、後壁舉辦藝文活動，讓選舉不再大眾臉，打造正面新選風。

賴惠員說，溪北的城市結構與原台南市的城市結構迥異，行政區之間相較台南市比較稀疏、幅員也比較遼闊，資訊的傳達與資源的分布原本就比較難以周全，她不斷思索除了交通以外還有什麼方式能夠帶動地方經濟、讓地方被看見進而推動地方發展。

賴惠員指出，在團隊集思廣益之後，決定以藝文活動打一場積極正面的選戰，除了傳遞打造區域親子空間、爭取設立公共托育中心、推動智慧化青年社會住宅與青年專責機構、巷弄長照站智慧化升級等等，宣揚對溪北擘畫的城市願景。

(中時 )