台南》打造清新選風 賴惠員頻辦藝文活動

台南市議員賴惠員（右二）頻辦藝文活動，打不一樣的選戰。（賴惠員競選團隊提供）

友善列印
中時
台南市議員賴惠員邀古都木偶戲劇團，2日晚間於鹽水武廟廣場舉辦大型布袋戲公演活動。（賴惠員競選團隊提供）

為拉攏不同選民族群，候選人辦活動煞費苦心，台南市議員賴惠員攜手古都木偶戲劇團，2日晚間於鹽水武廟廣場舉辦大型布袋戲公演活動，透過藝文活動傳達親子共同參與的正向積極的城市政治文化。

除了2日在鹽水武廟辦理大型布袋戲公演活動以外，賴惠員過去幾個星期已經分別在柳營代天院、東山碧軒寺舉辦過，3日晚上六點半在新營文化中心也有綠川藍帶音樂會，邀集長青歌王余天、唯你婚禮樂團（Seven樂團）、磐果舞蹈等共同匯演，未來也會在白河、後壁舉辦藝文活動，讓選舉不再大眾臉，打造正面新選風。

賴惠員說，溪北的城市結構與原台南市的城市結構迥異，行政區之間相較台南市比較稀疏、幅員也比較遼闊，資訊的傳達與資源的分布原本就比較難以周全，她不斷思索除了交通以外還有什麼方式能夠帶動地方經濟、讓地方被看見進而推動地方發展。

賴惠員指出，在團隊集思廣益之後，決定以藝文活動打一場積極正面的選戰，除了傳遞打造區域親子空間、爭取設立公共托育中心、推動智慧化青年社會住宅與青年專責機構、巷弄長照站智慧化升級等等，宣揚對溪北擘畫的城市願景。

(中時 )

宋楚瑜參訪肯定花博建設 挺龍、… 丁守中提酷卡版文化白皮書 一年5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。