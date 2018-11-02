丁守中提酷卡版文化白皮書 一年576場街區文學與藝術活動

2018年11月02日 19:16 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

國民黨台北市長候選人丁守中今天公布文化政策白皮書，以「文化大台北」為主軸，主打透過文化力壯大台北，並強調丁守中推動的新市政將是台北有史以來第一個以文化創新力為城市發展主軸的上位計畫。白皮書中並提出街區文藝復興、制定公共指標系統設計規範打造城市美學名片、「千名鐵粉」平台、下一位大師等七項計畫；並計畫一年推出576場以上的街區文學與藝術展覽活動。

丁守中今天別開生面，並未採用過去厚厚一本白皮書的方式公布，而是透過五彩繽紛的酷卡，用簡略文字來介紹政策，還可當書籤用。他也承諾，為鼓勵閱讀，每月在街區舉辦文學活動，一年至少288場街區文學活動，邀請作家、詩人等現身街區，讓閱讀成為台北生活的必需品；也鼓勵創作，每月在街區舉辦藝術展覽活動，一年也至少288場，地點則是街區咖啡館、畫廊、獨立書店不等，透過「無牆美術館」，建立文化政策的新典範。

他並強調，未來文化施政最大主軸是要培育文化藝術人才，並透過現代科技、群眾募資和政府平台等方式，協助藝術家、藝術創業工作者有更好發展空間。過去文化政策都以設置硬體建設為主，但最後卻因建物無人參觀、使用而變成蚊子館，未來必須加以解決。

丁守中今天與市府前文化局長劉維公在愛台北生活館舉行文化政策白皮書記者會，他表示，未來將在每個行政區設立兩個「人文生活街區」；利用VR、AR或MR虛擬技術在市府主管藝文館展現藝術作品，突破時空限制；擴大文化局編制；特別文資保存方面，透過最佳提案策展計畫，將現有文資審議委員會改為策展方式，提案時就明確提出今後經營模式，避免文資館變成蚊子館。

他也說，文化力是台北未來進步發展的關鍵因素，文化大台北的「大」是要壯大台北文化創新力。他也主張比照國外其他城市，設置副市長層級的景觀長，讓台北成為城市綠美化、地標、建築標桿，實現生活美學目標。

劉維公則強調，台北市有40個館所，柯文哲還在談城市博物館，但在未來十年，沉浸式體驗是方向，卻都沒有在市府現在的文化政策中。他強調，台北市文化局政策，應該一直要走在中央的前面。

丁守中也表示，用「策展」路徑激發出最佳提案，是未來新市政在文資保存政策的創新作為，市府在做出文資建物是否保存最終決策前，須舉辦政策內容公開策展，由策展人邀集各方意見者進行提案說明。因此不同意見主張者不再是相互爭執，而是提出清晰完整的執行方案，並針對關鍵議題，例如保存或開發面積、保存或活化方式、營運管理模式，對外展示給社會大眾了解。

(中時電子報)