2018南瀛獎得獎作品展 盛大開展

台南市政府文化局局長葉澤山（左一）與三位南瀛獎得主合影。（劉秀芬攝）

友善列印
中時

已邁入第24屆「南瀛獎」，本次得獎作品即日起於新營文化中心盛大開展，2日上午台南市政府文化局邀請三位南瀛獎的得主介紹其作品與理念，文化局局長葉澤山表示，此次共有808位優秀藝術工作者高達2424件作品參賽，要得獎真的是「很難贏」。

「2018南瀛獎」收件類別為西方媒材、東方媒材、工藝、立體與複合媒材、書法篆刻、攝影、新媒體等7大類，經過由38位藝術家及學者所組成的評審團，歷經初審、複審、決審等階段，最終從中選出了南瀛獎得主3位(獎金50萬)、首獎4位(獎金10萬)、優選14位(獎金3萬)、佳作18位(獎金1萬)、入選49位等88位得獎人

本屆三位南瀛獎得主，具特殊性的視覺表現，在不同領域中展現出其人文關懷及思考。書法篆刻類莫昍霖的作品「如鐫非鐫鑿非鑿」，透過印面、邊款、印屏的規畫安排呈現，游移在傳統與現代之間。

東方媒材類楊慧華的作品「不懈的心繫懸念」，細膩表現生命的更迭榮枯及守護奉獻之情。攝影類黃元煜的作品「違合家園(一) 」，將街弄之間不起眼的房子，予以重新解構、建構，並融入台灣特色元素，使虛構產生真實的另類美學建築。

南瀛獎參賽作品從上屆起就取消尺寸限制，本次參賽作品亦可見到許多震撼人心的鉅作，2018得獎作品展自即日起於新營文化中心展出至12月2日，11月3日下午在新營文化中心演藝廳大廳隆重辦理頒獎典禮，歡迎民眾共同參與年度藝文盛事。

(中時 )

影》昔遭徐曉東5秒KO 太極宗師復… 硬起來？日商拒為普悠瑪負責 台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。