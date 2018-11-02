2018南瀛獎得獎作品展 盛大開展

2018年11月02日 19:19 中時 劉秀芬

已邁入第24屆「南瀛獎」，本次得獎作品即日起於新營文化中心盛大開展，2日上午台南市政府文化局邀請三位南瀛獎的得主介紹其作品與理念，文化局局長葉澤山表示，此次共有808位優秀藝術工作者高達2424件作品參賽，要得獎真的是「很難贏」。

「2018南瀛獎」收件類別為西方媒材、東方媒材、工藝、立體與複合媒材、書法篆刻、攝影、新媒體等7大類，經過由38位藝術家及學者所組成的評審團，歷經初審、複審、決審等階段，最終從中選出了南瀛獎得主3位(獎金50萬)、首獎4位(獎金10萬)、優選14位(獎金3萬)、佳作18位(獎金1萬)、入選49位等88位得獎人

本屆三位南瀛獎得主，具特殊性的視覺表現，在不同領域中展現出其人文關懷及思考。書法篆刻類莫昍霖的作品「如鐫非鐫鑿非鑿」，透過印面、邊款、印屏的規畫安排呈現，游移在傳統與現代之間。

東方媒材類楊慧華的作品「不懈的心繫懸念」，細膩表現生命的更迭榮枯及守護奉獻之情。攝影類黃元煜的作品「違合家園(一) 」，將街弄之間不起眼的房子，予以重新解構、建構，並融入台灣特色元素，使虛構產生真實的另類美學建築。

南瀛獎參賽作品從上屆起就取消尺寸限制，本次參賽作品亦可見到許多震撼人心的鉅作，2018得獎作品展自即日起於新營文化中心展出至12月2日，11月3日下午在新營文化中心演藝廳大廳隆重辦理頒獎典禮，歡迎民眾共同參與年度藝文盛事。

(中時 )