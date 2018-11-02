台南》擘畫台南農業願景 蘇煥智提田園城市十大政策

2018年11月02日 19:50 中時 劉秀芬

無黨籍台南市長候選人蘇煥智，2日上午與新大同草根民主連線市議員候選人高忠義、陳志峰召開記者會，公布台南農業與農村振興方案10大政策，同時也對目前「重建熱蘭遮城及大員市鎮」地點、沿海溼地政策提出異議。

蘇煥智指出，許多有關農村的政策包括離農退休、解決祖先共業土地等等，都是他20年前擔任立委時就提出的政策，也是他長期關心的問題。台南市的城市定位應該是一軸多核的田園城市，以台南都會包括府城、永康、仁德為軸心區，大新營區、大北門區、曾文區、南科區、新化區、山區等次核心區，規畫區域性的文化展演與服務性的公共設施。

蘇煥智提出「田園城市十大政策—台南農業與農村振興方案」政策如下，促進農業人口年輕化、世代交替推動，包括老年農民離農退休制度，成立農地銀行，保障老農的老農津貼、離農津貼、租金收入。成立青年農民創業服務中心，協助青年農民取得土地、技術、青創貸款、敎育訓練。

此外，成立農產品平準基金，處理農產品生產過剩時的保價收購問題，以減少農民損失的擴大。推動玉井等山區農產品加工專區的設置。市府成立專責單位及專責人力來推動解決老舊社區祖先共業土地。成立農村社區更新專責基金及單位，全面推動農村社區土地重畫更新。

對目前市府正推動的「重建熱蘭遮城及大員市鎮」為主題的魏德聖版「豐盛之城」影城及文化園區，他認為重建熱蘭遮城及大員市鎮應該設立在距離歷史場域最接近的安平漁光島，烏樹林糖廠位置及土地則適合建設成為台灣農業博物館。

其他政策還有，將蘭花生技園區展覽館提升為台灣國家農業展覽中心；強化提升農產品的分級包裝制度，以提升農產品的價值；成立蘭花及農產品的網路拍賣中心；成立農漁產品的冷凍加工中心，提升台南農漁產品的價值。除以上政見之外，蘇煥智也呼籲檢討溼地保護法的不合理限制，以利沿海地區發展養殖高附加價值的龍膽石斑等精緻養殖漁業專區。

(中時 )