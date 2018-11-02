丁守中推酷卡文化白皮書 批柯P文資保存跳票是騙子

2018年11月02日 19:23 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

選戰倒數，國民黨台北市長候選人丁守中端出別開生面的酷卡版文化白皮書，推出街區文藝復興、制定公共指標系統設計規範打造城市美學名片、千名鐵粉平台等多項創新計劃。特別針對台北市長柯文哲任內包括嘉禾新村、南港瓶蓋工廠等多項文資保存承諾跳票問題，丁守中批評，柯文哲在都更與文資保存平衡上，說一套做一套，「說到沒有做到，就是騙子啊」。

丁守中強調，過去文資審議總存在爭議，多半保存下來後才進行規畫，有時不能落實就變成蚊子館。因此相較柯文哲目前文化政策都是延續過去作法，將來他要以新模式取代傳統委員會文資審議方式，在提案時就明確提出經營模式，例如周邊開發範圍、有沒有自創財源空間，用「策展」途徑取代概念式審議方式。邀請各界討論重大文資保存案件，透過集體意見找出最佳文資保存方向。

丁守中今天與市府前文化局長劉維公在愛台北生活館舉行文化政策白皮書記者會，他表示，為鼓勵閱讀，每月將在街區舉辦文學活動，一年至少288場，邀請作家、詩人等現身街區，讓閱讀成為台北生活的必需品；每月在街區舉辦藝術展覽活動，一年也至少288場，地點則是街區咖啡館、畫廊、獨立書店不等，透過「無牆美術館」，建立文化政策的新典範。同時文化局主管的藝文館所，包括北美館、新北投火車站、偶戲館、寶藏巖藝術村等地，都應該推出實境科技。

丁守中指出，一個城市的偉大，取決於它在文資保存的成就上，然而，台北已經受夠了在文資保存上「空口說白話」、「亂開支票」的政客，柯文哲選前信誓旦旦說要全區保留「南港瓶蓋工廠」、「嘉禾新村」等文資聚落，選後卻高分貝指責文資團體為「文化恐怖份子」，在文資保存上，大聲說柯文哲是騙子一點都不過分。

劉維公則認為，柯文哲常說透明可以解決文資審議問題，但柯文哲的政策都是從陳水扁時代到現在一直都有的東西，例如審議已是20世紀概念，21世紀是協同合作，因審議弊端太多，應該將反對同意和政府民間意見一起協作解決，透過集體智慧坐下來談，而不是正反兩方辯論，應該先放棄原本想法，找出共同解決方法 。因此他對丁守中當選後推動的文化政策有很高期許。

(中時電子報)