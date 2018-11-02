丁守中推酷卡文化白皮書 批柯P文資保存跳票是騙子

圖片來源：丁守中辦公室 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導
圖片來源：丁守中辦公室 提供

選戰倒數，國民黨台北市長候選人丁守中端出別開生面的酷卡版文化白皮書，推出街區文藝復興、制定公共指標系統設計規範打造城市美學名片、千名鐵粉平台等多項創新計劃。特別針對台北市長柯文哲任內包括嘉禾新村、南港瓶蓋工廠等多項文資保存承諾跳票問題，丁守中批評，柯文哲在都更與文資保存平衡上，說一套做一套，「說到沒有做到，就是騙子啊」。

丁守中強調，過去文資審議總存在爭議，多半保存下來後才進行規畫，有時不能落實就變成蚊子館。因此相較柯文哲目前文化政策都是延續過去作法，將來他要以新模式取代傳統委員會文資審議方式，在提案時就明確提出經營模式，例如周邊開發範圍、有沒有自創財源空間，用「策展」途徑取代概念式審議方式。邀請各界討論重大文資保存案件，透過集體意見找出最佳文資保存方向。

丁守中今天與市府前文化局長劉維公在愛台北生活館舉行文化政策白皮書記者會，他表示，為鼓勵閱讀，每月將在街區舉辦文學活動，一年至少288場，邀請作家、詩人等現身街區，讓閱讀成為台北生活的必需品；每月在街區舉辦藝術展覽活動，一年也至少288場，地點則是街區咖啡館、畫廊、獨立書店不等，透過「無牆美術館」，建立文化政策的新典範。同時文化局主管的藝文館所，包括北美館、新北投火車站、偶戲館、寶藏巖藝術村等地，都應該推出實境科技。

丁守中指出，一個城市的偉大，取決於它在文資保存的成就上，然而，台北已經受夠了在文資保存上「空口說白話」、「亂開支票」的政客，柯文哲選前信誓旦旦說要全區保留「南港瓶蓋工廠」、「嘉禾新村」等文資聚落，選後卻高分貝指責文資團體為「文化恐怖份子」，在文資保存上，大聲說柯文哲是騙子一點都不過分。

劉維公則認為，柯文哲常說透明可以解決文資審議問題，但柯文哲的政策都是從陳水扁時代到現在一直都有的東西，例如審議已是20世紀概念，21世紀是協同合作，因審議弊端太多，應該將反對同意和政府民間意見一起協作解決，透過集體智慧坐下來談，而不是正反兩方辯論，應該先放棄原本想法，找出共同解決方法 。因此他對丁守中當選後推動的文化政策有很高期許。

(中時電子報)

台南》擘畫台南農業願景 蘇煥智… 韓國瑜民調勝過陳其邁 丁守中：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。