無辜遭客戶飆「妳他XX妳X勒」 她回「有錄音」結局神逆轉

客戶送來的紅包。(攝自《Dcard》)

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中時電子報
湯萱樂/綜合報導

一時氣憤亂飆髒話罵人，雖然會自己覺得痛快，但很可能帶給對方非常不愉快的傷害，甚至吃上官司。一名女網友在《Dcard》發文表示，自己的工作一環是在客戶及業務中間做為聯繫窗口。某天因客戶與業務之間溝通有誤會，業務拒接客戶電話，後來客戶再撥打的電話被就女網友接到，通話中客戶越講越激動，飆髒話怒噴她「妳他XX妳X勒」，當時原PO愣住，回了句「我有錄音」居然讓客戶立刻掛斷電話，原以為事情就這樣結束，不料過幾天，客戶竟包了兩千塊紅包來道歉，說一切都是誤會很抱歉。

女網友說，當時她說完「我有錄音」，然後客戶就直接掛電話，她表示，「其實我是嚇傻了，回過神後才開始爆哭」。女網友說：「其實一部分是覺得自己很衰很委屈因為起爭議業務不接她電話，又不是自己害的為什麼我要被罵」。不過後來那名暴怒的客戶包了兩千塊紅包向原PO道歉，說一切都是誤會很抱歉，原她也接受了，並說要拿這些錢去吃饗食壓壓驚，也提醒大家不要亂罵人。

文章引發網友熱議，網友也贊同她，稱「原來一言千金是真的...」、「這很高招欸，要學起來」，也有法律專業網友分析「告不成啦，她是在電話罵你不是在公共場合罵你，構成要件不該當，原po賺到」也有熟悉法律的網友提醒原PO，電話錄音需事先告知對方，但若本人也是參與通話的一方，則可以錄音。但女網友也回應，自己本身就沒有想要提告，這樣只是要對方適可而止的手段而已。

(中時電子報)

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