曾被張信哲退2次稿 姚謙曝「他」才退最多次！

2018年11月02日 19:26 中時 蔡琛儀

張信哲認為音樂若夠好夠經典，也能是一種當代藝術。(潮水音樂提供)

張信哲推出黑膠《歌時代Ⅱ》，1日邀請詞人姚謙舉辦座談會「藝術與歌的對話」，張信哲坦言以前曾過姚謙2次稿，姚謙則自曝最高紀錄是被庾澄慶（哈林）連退9次稿，20年來至今仍記憶猶新，笑說被張信哲退2次算是小case。

張信哲和姚謙1997年在索尼音樂攜手合作相識，張信哲當時風光在香港舉辦簽約記者會，後來也展開了人生第一套世界巡迴演唱會，姚謙更曾為他量身定做了不少金曲如〈直覺〉、〈心情卡片〉等，加上兩人都愛好藝術，因此結為好友。

擁有大量古董收藏的張信哲對藝術頗有心得，他表示：「如果是一個真正投入藝術的人，應該可以從他的藏品看到他的內心和人格特質。」他也認為，當流行音樂做到極致和恆久流傳，某種層面上也是一種藝術，像是學生時代有不少歌曲至今仍流傳，「確實反應了那個當代的面貌和邏輯思考，甚至樂團也會跟藝術家跨界合作，留下了經典的海報和唱片封套，至今成為了圖騰，而這不也就是藝術嗎？」如果歌曲內容夠好夠經典，就是一種當代藝術。姚謙則說：「就如《歌時代》、《歌時代Ⅱ》選曲，代表華語樂壇努力的痕跡和傳奇，希望可以很快有歌時代3、歌時代4。」

他邀請當代版畫藝術大師薛松，為《歌時代Ⅱ》繪製封面畫《向馬格力特致敬》，是薛松以他熱愛的藝術家馬格力特所創作出的和平鴿形象，搭配撕碎樂譜及當代重要新聞圖片重組拼貼，將音樂比喻為和平的象徵，張信哲也將這幅畫和另一幅《愛》引進，全球限量各99幅，即日起開放預購。

(中時 )