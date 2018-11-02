韓國瑜民調勝過陳其邁 丁守中：韓流打動高雄人心

2018年11月02日 19:26 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

台灣競爭力論壇學會公布最新民調，發現支持度與看好度韓國瑜均領先陳其邁一成以上。國民黨台北市長候選人丁守中對此表示，韓國瑜主打經濟牌，強調經濟發展，深深打動高雄人心，他當然替韓國瑜高興。丁守中也說 ，11月11日的凱道造勢大會，國民黨六都候選人會一起合體。

至於時代力量北市5名議員候選人批評他的性別教育想法是來自反同團體單方面的歧視論述，觀點「又老、又舊」，不適合擔任台北市長。丁守中則說，「我一點都沒有老舊啊」。他也重申，對同志的權利應給予保障，但是用專法來保障。

丁守中今天與市府前文化局長劉維公在愛台北生活館舉行文化政策白皮書記者會，會後受訪做以上表示。丁守中說，高雄過去非常綠，但韓國瑜在高雄這一塊土地上去打拚，強調經濟、發展，深深打動高雄的人心，這次能改變長久在高雄生活、感受的人，讓他們轉而支持韓國瑜，這是非常好的事。

至於韓國瑜近期民調持續上揚，是否提升國民黨支持度？丁守中說，11日將有6都市長參選人在台北合體造勢，國民黨推出參選人只有一個目標，就是讓台灣經濟更好，要展現國民黨團結，給中間選民知道，柯文哲執政下的台北不能扮演台灣經濟火車頭的角色；民進黨執政搞衝突對抗，更讓台灣經濟不好。國民黨會全力以赴，六都一起努力，讓台灣民眾安居樂業。

他也說，自己的重要訴求就是主打經濟牌。希望改變台北、大幅都市更新、繁榮台北，選戰主軸也應該回歸市民關心經濟與市政問題上。

(中時電子報)