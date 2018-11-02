李眉蓁改編北漂返鄉親自拍mv 另類選舉戰法

2018年11月02日 19:29 中時電子報 綜合報導

有感於網路傳播迅速，韓國瑜拋出北漂青年返鄉引起很多共鳴，高雄市第四選區市議員《李眉蓁競選團隊》重新詮釋符合在地高雄人的心境《漂向北方》這首膾炙人口的歌曲《北漂返鄉》放在網路上，成為點閱率高的歌曲，吸引上萬民眾觀賞，成為另類的選戰方法。

李眉蓁在本次選戰著重在網路宣傳，因此沒有宣傳車、不放鞭炮與不鳴汽笛；網路上的文章動輒幾千人點閱起跳。還有一篇文章觸及二十幾萬人，按讚人數超過一萬六千多人。

國民黨市長候選人韓國瑜拋出北漂青年返鄉引起很多共鳴，所以《李眉蓁競選團隊》就討論怎樣去表現韓國瑜提出的問題，加上要把高雄的現況突顯，最後決定把歌詞重新改編重新詮釋符合在地高雄人的心境《漂向北方》放在網路上。由於歌詞改寫非常寫實，拍攝手法趨近於專業，卻是業餘的攝影和錄音，感覺非常賞心悅目，所已已經成為點閱率高的歌曲，成為另類的選戰方法

李眉蓁的mv 歌詞內容

漂向北方 不是不愛家鄉 底薪維持2萬3 某法度生活(台) 對目前失望 二十年都一樣 建設表面上漂亮 都是蚊子館

有人說他要回到高雄老家 那才叫做生活 那請問為何你選擇了 漂去北部打工老家找不到工作 手足無措四處飄流 有人飄到台北飄到澳洲 飄到對岸中國

他住在高雄市(台) 全台灣負債第一 淹水變電箱漏電 貓都草里麻痺 昨晚鋪過的瀝青 今天依然不平往返在上班的道路內臟被震到壞去 (蚊子館) 每年編預算 建設那麼多要幹嘛

(世主場) 維護費千萬 今年五月天也沒唱 (蓮池潭) 蓮花 龍虎塔 沒法陸客跑光光

(新崛江) 以前人很滿 今天五分鐘逛完 (打選戰) 每天酸酸酸 愛情摩天輪到賭場

(賣菜郎) 這些的構想 只因促進高雄觀光 (這政治)台北人去玩 高雄 拼經濟的發展(要翻轉)

想回到家鄉 這次看到希望 捲起袖子努力幹 不像在吼爛 有一道月光 灑在高雄身上禿子說他跟月亮 我跟執行長 比較有安全感 因為我會怕暗oh~

空氣太髒太混濁 人民不喜歡 路面坑洞 太多康 機車族不安 農漁民一年的期盼 沒有海外的訂單 產品只能放到臭掉 酸掉 甚至腐爛

走著腳步蹣跚 內心跟著感嘆 人民的碗裡有沒有飯那都於我無關 反併吞護台灣，還有什麼新花樣 偷偷的 默默的 鈔票給新南向

(蚊子館) 每年編預算 建設那麼多要幹嘛 (世主場) 維護費千萬 今年五月天也沒唱

(蓮池潭) 蓮花 龍虎塔 沒法 陸客跑光光 (新崛江) 以前人很滿 今天五分鐘逛完

(打選戰) 每天酸酸酸 愛情摩天輪到賭場 (賣菜郎) 這些的構想 只因促進高雄觀光

(這政治) 台北人去玩 高雄 拼經濟的發展(要翻轉)

我漂向北方 不是不愛家鄉 底薪維持2萬3 某法度生活(台) 對目前失望 二十年都一樣 建設表面上漂亮 都是蚊子館

我期盼高雄充滿活力希望 這次誰能帶領我一起飛翔 我站在教會廟宇閉上眼 祈求韓國瑜能凍蒜

我來自左楠 左營嫁到右昌 (台)在地人所有心聲 帶到議會表達 年輕人想法 找我發揚光大 選擇正確的市長 帶著行囊回家

(想回到家鄉) 我雖在外地打拼 也曾想過要回去 (這次看到希望) 外地受到了委屈 總是會 想起母親

(捲起袖子努力幹) 或許我根本不屬於這裡 早就該回去 (不像在吼爛) 不再躲進棉被哭泣 一家人 能團聚

(有一道月光) 這次是翻轉的契機 夢想不會遙不可及 (灑在高雄身上) 這次用選票的威力 盼給他們一個教訓

(禿子說他跟月亮) 多少人敵不過殘酷的現實 從此漂向外地

(我跟執行長 ) 二十年空轉了在地 想說一句 你去休息

(比較有安全感) Rest In Peace yo (因為我會怕暗oh~ 初一十五別蓋錯地方)

(中時電子報)