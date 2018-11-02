台南》市議員候選人推義剪團 服務學校和弱勢族群

2018年11月02日 21:21 中時 李其樺

民進黨市議員候選人陳碧玉（左一）競選服務團隊近日組織義剪團隊，前往新市國中免費為學生理髮

陳碧玉（後排右三）和競選團隊志工來到新化國中，免費為校內20餘名籃球隊學生理髮。（李其樺翻攝）

民進黨市議員候選人陳碧玉競選服務團隊近日組織義剪團隊，前往新市國中免費為學生理髮，日後服務團隊將定期為在地學校和弱勢族群提供義剪服務。

陳碧玉和競選團隊志工來到新化國中，免費為校內20餘名籃球隊學生理髮，陳碧玉也親身操刀為學生服務，志工們展現精湛技術，將所有學生頭髮逐一整理乾淨。

陳碧玉表示，關心教育、關懷弱勢是她這次參選市議員最重視的政見，她丈夫林慶鎮在市議員任內就成立義剪團隊，20多名成員全部由服務處志工和社區媽媽組成，長期以來配合捐血中心義剪、安養院、仁愛之家、社區關懷據點、學校等提供義剪服務

陳碧玉說，她本身也是新市國中的校友，當天特別帶著志工團隊回到母校，為這群可愛的小學弟理髮，藉此來回饋母校，承諾當選市議員後將定期推出義剪和義診等多元服務，持續為在地學校和弱勢家庭、社區獨居長者來打拼努力。

新市國中校長薛英斌頒發感謝狀給陳碧玉，感佩陳碧玉多年從政仍持續造福鄉里，更不忘記回饋母校，也期勉學子效法陳碧玉飲水思源和熱心公益精神，長大出社會也能行善回饋家鄉。

(中時 )