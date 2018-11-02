北投溫泉季熱鬧開跑 發揚「全台第一泉」美譽

2018年11月02日 20:27 中時 吳堂靖

台北溫泉季2日於新北投熱鬧開跑，今年以「名湯海灣宴 潑湯祈福祭」為號召，共有60餘家溫泉、美食業者共襄盛舉，系列活動還包含兒童神轎採接遊行、浴衣設計大賞及那卡西之星PK賽 ，台北市長柯文哲、產發局長林崇傑、觀傳局長陳思宇均出席參與，全力推廣「全台第一泉」的美譽。

第17屆台北溫泉季於新北投區一連舉辦5天，台北市長柯文哲今與日本溫泉業者完成締盟儀式，現場也一起抬神轎、手作烏魚子口味海灣料理北投卷，大啖烏魚子壽司， 北市府吉祥物熊讚到場助陣，活潑模樣讓台下觀眾笑聲連連。

柯文哲詞表示，台北溫泉季邁入第17年，感謝北市溫泉發展協會理事長周水美以及地方業者的共同努力，民眾除了來北投泡湯，也可以到少帥禪園、北投文物館、北投圖書館等景點參觀，歡迎遊客搭捷運到北投泡溫泉、品嘗美食。

觀傳局表示，溫泉季好康活動包含「女巫嬉遊記」完成12道任務，即可至服務台參與摸彩活動，獲得免費住宿券等大獎；「打卡送乖乖」打卡、按讚、Hashtag #熊讚遊北投巧遇女巫娃娃，就可至親子潑湯戲水區服務處兌換新北投溫泉限定版乖乖；「海灣宴抽獎」溫泉季期間，只要消費滿三千即可參加海灣料理的抽獎活動。

觀傳局表示，溫泉季期間也安排住宿旅館的遊客參加新北投專車半日遊，透過導覽了解北投的人文歷史，外籍旅客團可預約英、日解說。另外，活動也首度與悠遊卡及LINE Pay合作， 並推出「In向北投」APP，歡迎民眾多加利用。

(中時 )