馬英九讚馬酒 把他套牢16年

2018年11月02日 20:41 中時 葉書宏

前總統馬英九表示，樂於繼續擔任馬酒代言人，被套牢16年也甘願。（葉書宏翻攝）

第4屆馬祖國際馬拉松預計將於3日開跑，前總統馬英九今（2日）提前到馬祖，品嘗馬酒，馬英九表示，16年前縣長劉立群的一句話，「馬祖老酒簡稱馬酒，是你家的」，把他套牢16年，從此開始擔任馬酒的代言人，不論是國宴、家宴、大宴、小宴，都喝馬酒。

馬英九說，在「馬習會」上也帶了馬祖陳高及馬祖老酒與習近平共同品嘗，致力推銷馬祖酒品。更回憶起自己和馬祖的淵源，早在擔任台北市長前就開始，金馬離島因實施戒嚴與戰地政務，犧牲自我發展來守護台海安全，抱持感恩的心情來到馬祖，應該對離島有更多的回饋。

馬英九表示，看到馬祖酒廠銷量屢創新高，參加國際烈酒賽事連得大獎心裡非常開心，也樂於繼續擔任「馬酒」代言人，希望能多幫助馬祖。

馬祖酒廠總經理劉九銘指出，感謝前總統對馬酒多年來的情義相挺，酒廠在1956年創立至今已有一甲子歷史，早年馬祖戰地政務委員會因應馬祖島上軍民之需，從國軍部隊徵調來自四面八方釀酒人才，於馬祖牛角村創設馬祖中興酒廠，並於1970年更名為馬祖酒廠。

1992年馬祖解除戰地政務之後，馬祖酒廠改隸屬連江縣政府，於1999年改制為「馬祖酒廠實業股份有限公司」，為台灣三大公營酒廠之一，馬祖高粱酒更成為唯一連續三年作為招待國內外嘉賓國宴用酒，也讓馬祖高粱酒這塊蒙塵超過半世紀的的璞玉，將開始綻放它的光芒，站穩台灣市場，更將向海外市場進軍。

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(中時 )