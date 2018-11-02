2018年11月02日 22:53 中時 張亦惠

翠玉白菜3件中，其中一件就是花插。（張亦惠攝）

「大千題字陶花盆」原來種植連理毛杜鵑，盛開時燦爛繽紛，是張大千特意訂製來贈予形影不離地陪伴他後半生的四夫人徐雯波。（張亦惠攝）

數位展區入口「月影梅」的意象表現。（張亦惠攝）

故宮南院花器與生活特展 「月影梅」數位體驗超好拍

國立故宮博物院南部院區3日起推出《花事‧閑情：品味花器與生活》特展，共有88組件的花器與書畫作品，呈現16至20世紀宮廷及民間的花藝美學，還設有數位展區「月影梅」，以新媒體形式呈現，除可拍出美照外，也引領觀眾進入花器的奇幻世界。

策展人器物處助理研究員陳玉秀表示，此展耗時3年的時間籌備，在整理文物過程，仔細了解其脈絡，而有了這個發想。展器中，有件「翠玉白菜」，上頭插有一隻蝴蝶，陳玉秀說，翠玉白菜3件中，其中一件就是花插，因自己喜愛捻花惹草，用點巧思，讓它整體看起來更吸引人。

另外這次展覽特別設計了數位展區，不僅有樹、花、小坡、流水，還有隨機出沒的小動物，拍照效果十足，數位演算藝術也會根據民眾撥動池水產生的漣漪，生出獨一無二的文物與籤詩，數位展區中的梅樹等，都是參考故宮裡文物所呈現的。

陳玉秀說，透過與教育展資處的合作，吸引更多民眾前來看展，若非專業人士，恐怕踏出故宮後很快就忘記，透過這樣互動式的設計，民眾若能記得一個花器，一切就值得了。

故宮表示，除了讓觀眾透過花器與古人對話，一探文人雅士內心幽微細膩之外，也希望觀眾看完展後帶著記憶回家，找出櫥櫃深處珍藏的瓶盆，試著種上一株花草或插上一段折枝，營造屬於自己的「花事日常」。

(中時 )