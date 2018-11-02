江美琪18歲糗穿「蚱蜢裝」出賽 接姚謙電話當詐騙

江美琪看到當年的第一張專輯回憶湧現。(索尼提供)

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江美琪看到當年的第一張專輯回憶湧現。(索尼提供)

江美琪明年出道滿20年，除了將首度舉辦個人大型售票演唱會，今年底也將推出全新專輯，藉此感謝歌迷；她憶起18歲那年，第一次參加歌唱比賽「MTV新聲卡位戰」，將頭髮梳高，加上綠色眼影、綠色緊身上衣及喇叭褲，「蚱蜢裝」引起不少關注，她笑說：「想說穿亮一點，站在舞台上就比較漂亮！」最後勇奪第4名。

比賽後過了一個月，江美琪接到該節目評審、作詞人姚謙的電話，她和媽媽原本一度以為是詐騙集團，後來姚謙真的到家中拜訪，她也簽約成為當時維京唱片旗下第一位歌手。

她旋即接受8個月的歌手訓練，舞蹈課、表演課、化妝課、媒體應對課一應俱全。她首張專輯命名為《我愛王菲》，希望藉此向偶像致敬。她過去習慣模仿王菲的唱腔，但在錄音時被製作人李振權打槍要她做自己，最後花了近3個月的時間才錄完。

她笑說以前唱不好就會想把自己關在錄音室裡發呆，「但現在不會了，頂多就出來走一走，吃個東西、聊聊天。我以前怎麼會那麼ㄍㄧㄥ啊？」後來她也體會第一次在西門町辦簽唱會，「當時以為自己是super star！」

江美琪演唱會將於明年1月12日在台北國際會議中心登場，購票洽KKTIX及全家便利商店。

(中時 )

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