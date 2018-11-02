曾文水庫老鷹攝影比賽 邊拍邊玩拿大獎

「大埔鄉曾文水庫－老鷹之美攝影比賽」獎品豐富，不但免報名費，同行者亦可享受食宿優惠。（西拉雅國家風景區管理處提供）

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嘉義縣大埔鄉有原始自然生態及好山好水，這裡的老鷹數量占了全台的1／3。（西拉雅國家風景區管理處提供）

曾文水庫後花園嘉義縣大埔鄉擁有優良老鷹生態環境，現值水庫豐水期，天空山谷老鷹盤旋飛翔，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、嘉義縣大埔鄉公所、嘉義縣大埔觀光促進協會特此舉辦「大埔鄉曾文水庫－老鷹之美攝影比賽」，邀好「攝」之徒來邊拍邊玩拿大獎。

嘉義縣大埔鄉是一處有豐富原始自然生態及好山好水的淳樸之鄉，更擁有台灣最大的曾文水庫，這裡的老鷹數量占了全台的1/3，只要一抬頭就可以看見老鷹。攝影比賽邀請大家以手機或相機拍攝大埔鄉的老鷹生態，獎品豐富，不但免報名費，同行者亦可享受食宿優惠。「前10名報名交付作品」更享有加碼贈送的好禮，歡迎攝影或旅遊愛好者，呼朋引伴攜家帶眷邊拍邊玩。

攝影比賽即日開始收件至107年11月28日止，12月3日公布得獎名單，12月7日於曾文水庫休閒（釣魚）平台舉行頒獎典禮，與會者皆可免費搭乘觀光遊艇前往會場，會後進行餐敘並提供免費遊湖攬勝。

老鷹多棲息在曾文水庫休閒平台附近，為了讓參賽者有最多的老鷹數量可供攝影，主辦單位免費提供參賽者即日起至民國107年11月28日止，憑報名表便可免費搭乘船筏往返曾文水庫休閒平台攝影（參賽者本人與陪同者一名免費）。另外還有好康優惠，參賽者即日起至12月28日截止，憑報名表還可以享有多項住宿與美食優惠（同行者亦可享受優惠）。

(中時 )

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