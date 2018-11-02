10小時視障接力 台灣欄神陳奎儒出馬陪跑

2018年11月02日 20:03 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

2019渣打臺北公益馬拉松「傳愛，視障10小時不斷電接力」為職業夢想起跑。（渣打提供）

2019渣打台北公益馬拉松明年1月13日開跑，渣打銀行2日首創舉辦全台三地「傳愛，視障10小時不斷電接力」，由視障與明眼跑者於台北、台中、高雄三地同時挑戰連續10小時接力跑。今年亞運摘銀的「台灣欄神」陳奎儒也到台北場擔任「陪跑員」，並與視障學生分享個人經驗。

「今天的活動讓我感觸很深，視障朋友是真正以沉著的心、穩定的節奏，努力讓社會大眾看到他們非比尋常的耐力與堅毅態度。」陳奎儒說，看到視障跑者揮汗奔馳，想到自己小時候也曾因體型過胖，需要靠鐵架支撐才可以行走站立，但他沒有放棄體育夢，最終成為跨欄國手，甚至贏得亞運銀牌。

「只要相信自己做得到，自然會吸引能夠幫助你的人事物，就像渣打視障就業平台『看得見的希望』是視障朋友在完成職業夢想的最強後盾。」陳奎儒說。

臺北市立啟明學校學生范君亮（左）、、臺灣欄神陳奎儒（中）、挑戰10小時連跑視障跑者林信廷（右）對談自身Be Fearless故事，鼓勵視障學生無所畏懼實現職業夢想。（渣打提供）

陳奎儒2日帶領視障學生暖身，為起跑做準備。聽到就讀於北市啟明學校三年級的范君亮，說自己喜歡跑步時風從身旁飛過的速度感和運動員的意志力，夢想是成為「亞運選手」，也讓陳奎儒相當感動。

「君亮熱愛跑步的心情，讓我想到自己熱愛的跨欄，當熱愛一件事情時，訓練再苦再累都是甜的，」陳奎儒鼓勵說：「所以君亮要莫忘初衷，一步步耕耘，每天都會離目標更近。」

曾獲金鐘獎行腳節目主持人獎的視障跑者林信廷，去年參加渣打舉辦的「北中南500K視障接力」活動，今年繼續挑戰個人連跑10小時的不可能任務。他堅定的說：「我一直深信視障朋友的人生也可以很豐富，每個人的潛力都是無窮，鼓勵大家挖掘自我潛力，也希望透過這次的挑戰讓更多人勇敢追夢！」

(中時電子報)