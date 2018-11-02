延續台灣燈會成功經驗 吳芳銘提智慧城鄉

2018年11月02日 21:16 中時 張亦惠

嘉義縣長候選人吳芳銘過去擔任副縣長期間，擔任台灣燈會副主委及執行長，成功在24天的展期將嘉義縣推向世界舞台，吳芳銘表示，當時提出科技、藝術、在地人文地產景與花燈的結合，因此帶來豐富而多元的的互動與趣味體驗，希望燈會成為一個起點，專業治理、利用科技，實現「蛙跳成長」的智慧城鄉。

吳芳銘提出智慧城鄉的想法，以資訊科技的技術應用至交通、消費、治安、教育、醫護長照等領域，串連他所提出的10大政見，促進嘉義縣的快速發展，如同「蛙跳」跳躍成長，透過科技創新結合在地文化，將軟實力和巧實力結合，培養再創光榮的潛力。

吳芳銘表示，利用重要路口監視器的建置，讓行車有保障、治安更安全；學校的電腦資訊設備更新，利用動畫、AR、VR、線上學習和磨課師（Moocs）促進學生的理解力和學習成長；使用大數據來進行選填志願落點分析以及調整學習策略等。

對於嘉義縣老年人口照顧問題，吳芳銘強調，運用智慧科技導入醫療照顧，推動智慧健康醫療長照，運用智慧穿戴式裝置，掌握身體數據，結合醫護居家服務健全體系，進而帶動人才與就業需求更能扶植醫療科技產業深耕。

吳芳銘認為，一個城市的光榮發展，來自於傳統文化價值的底蘊，其中「人」是最重要的元素，「光榮」不會只是一個口號，藉由完整配套的規劃和執行，創造進步嘉義縣的光榮標章

(中時 )